Mundial 2026: Canal 5 y Antel TV transmitirán todos los partidos de Uruguay y muchos más

Este miércoles, en las instalaciones de la Torre de Antel, se anunció de manera oficial el acuerdo de Canal 5 y Antel TV para transmitir parte del Mundial 2026.

El acuerdo, que se venía trabajando hacía varias semanas y que incluye a Antel y al Ministerio de Educación y Cultura, llegó a buen puerto y la televisión pública de nuestro país aseguró emitir los tres partidos de la fase de grupos de Uruguay.

“Es un día histórico para los medios públicos. Será la primera vez en la historia de Uruguay que un Mundial se emita en forma abierta y gratuita de manera exclusiva en televisión abierta a través de la pantalla de Canal 5 y en sus señales de cable y la plataforma Antel TV”, dijo Erika Hoffmann, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y directora de Canal 5.

Según el anuncio, será una coproducción de Canal 5 y Antel, a través de Antel TV. El centro de producciones de los partidos y previas se va a instalar en el centro de desarrollo de contenidos y laboratorio de televisión digital.

Canal 5 adquirió los derechos de transmisión de 32 partidos del Mundial, incluyendo el partido inaugural, las semifinales, la final y todos los encuentros de la selección uruguaya.

“El resto, a elegir dependiendo de como queden sorteados los grupos, de cómo nos vaya yendo y de quienes se vayan enfrentando”, explicó Hoffmann, que añadió: “Antel TV es un gran socio en este proyecto que nos permite sumar pantallas y brindar nuevas oportunidades”.

“Además, se promoverá la proyección en pantallas públicas en espacios culturales, plazas, explanadas y auditorios para que el Mundial pueda vivirse también como una experiencia colectiva”, señaló Hoffmann.

“Antel va a aportar los técnicos a la transmisión”, dijo Alejandro Paz, su presidente, y comentó: “Lo vamos a pasar tanto por móvil como por fija. Por lo tanto, prácticamente todos los uruguayos van a poder tener acceso a estos 32 partidos”.

