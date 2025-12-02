Selección

Mundial 2026: Canal 5 transmitirá los partidos de Uruguay de la fase de grupos y más

Este miércoles, en las instalaciones de la Torre de Antel, se anunciará que el Canal 5 llegó a un acuerdo para la transmisión de parte del Mundial de fútbol 2026 que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.

El acuerdo, que se viene trabajando hace varias semanas e incluye a Antel y al Ministerio de Educación y Cultura, llegó a buen puerto y la televisación pública de nuestro país aseguró transmitir los tres partidos de la fase de grupos donde actuará Uruguay.

Según informaron a Montevideo Portal fuentes vinculadas al canal y Presidencia, también habrá un “pool” de otros partidos de la cita que serán emitidos.

El evento de este miércoles servirá para que las autoridades expliquen oficialmente las bases del acuerdo y las negociaciones que aún se mantienen para las próximas fases del evento.

Recordemos que este viernes se realizará el sorteo del Mundial, donde la Celeste conocerá sus rivales y su camino en el torneo, que tendrá por primera vez 48 participantes.

Como ya era sabido desde hace algunos días, la Celeste estará en el bombo 2 con Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Al 3 irán Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

