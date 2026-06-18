Mundial 2026

Mundial 2026: Canadá derrotó 6-0 a Catar en Vancouver por el grupo B y se encamina

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Canadá derrotó con contundencia por 6-0 a Catar, que terminó con nueve, en Vancouver por la segunda fecha del grupo B, llegando a cuatro puntos, los mismos que Suiza que antes venció a Bosnia.

imponiendo ritmo, presión alta y una clara intención ofensiva desde el inicio. El equipo dirigido por Jesse Marsch monopolizó la posesión y llevó constantemente el juego al campo rival, generando las primeras aproximaciones con mucha intensidad por las bandas y presencia constante en el área.

REBOTE Y GOL DE CANADÁ



Pese a los esfuerzos de Abunada tras detener el remate de Jonathan David, Cyle Larin abrió el marcador ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ldkvV7hGjT — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

La apertura del marcador llegó tras una jugada sostenida de ataque, en la que el conjunto norteamericano terminó encontrando el espacio para romper el bloque defensivo catarí. A partir de ahí, Canadá creció aún más en confianza y aumentó la presión, obligando a Catar a replegarse y resistir como pudo el asedio constante. El segundo gol, con definición de Jonathan David, terminó de reflejar la superioridad del conjunto local.

¡PEGUELE COMO QUIERA, MAESTRO!



GO-LA-ZO de Jonathan David para poner el 2-0 para Canadá ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2DVmZjcRio — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Catar apenas logró inquietar en algunos intentos aislados, principalmente a través de Akram Afif, pero sin continuidad en el juego ofensivo. Además, el equipo asiático sufrió la expulsión de Mohamed Ahmed tras la intervención del VAR, lo que complicó aún más su panorama antes del descanso. Canadá, en cambio, se fue al entretiempo con control total del partido y el tercero, nuevamente de David para ampliar la diferencia.

DEL TAPADÓN AL 3-0 DE CANADÁ



Abunada había logrado tapar un cabezazo de Cyle Larin, pero el rebote lo tomó Jonathan David y esto ya es goleada ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gbQtEL8sgt — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

En el complemento, los locales terminaron de desatar toda su superioridad ante Catar en el BC Place de Vancouver, en una segunda parte completamente dominada por el conjunto norteamericano. Con el rival ya condicionado por las expulsiones y el desgaste, se instaló definitivamente en campo contrario y convirtió el partido en un monólogo ofensivo.

EL HOMENAJE A KONÉ DE SUS COMPAÑEROS ??????



Saliba marcó el 4 a 0 y le dedicó el gol a su compañero, recientemente lesionado de gravedad.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qJeldfHVnb — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

El encuentro quedó marcado por la dura lesión de Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo en camilla tras una fuerte entrada de Assan Madibo. La jugada derivó en la expulsión del futbolista catarí tras revisión del VAR, dejando a su selección con nueve jugadores y generando una escena de fuerte impacto emocional, con varios futbolistas canadienses afectados por lo ocurrido.

Y LLEGÓ EL QUINTO PARA CANADÁ



Mohammed Manai intentó rechazar el tiro, pero terminó marcando en propia puerta para el 5-0 ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NQuYiWrmEf — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

A partir de allí, Canadá aceleró aún más y terminó construyendo una goleada. Nathan Saliba marcó un golazo de tiro libre, luego llegó un tanto en propia puerta de Mohamed Mannai, y el dominio fue absoluto hasta el cierre donde en tiempo de afición David puso su tercero personal para el 6-0. Más allá del contexto, el conjunto canadiense redondeó una actuación contundente y de alto nivel en el torneo.

SET Y PARTIDO PARA CANADÁ



Jonathan David marcó el 6-0 y el tercero en la cuenta personal para llevarse el balón en la victoria ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/K6acjjlMga — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

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