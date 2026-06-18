Contenido creado por Andrés Cottini
Mundial 2026
Vale y mucho

Mundial 2026: Canadá derrotó 6-0 a Catar en Vancouver por el grupo B y se encamina

Jonathan David por tres, Nathan Saliba y Mohamed Manna en propia meta, anotaron los goles para los locales que fueron contundentes.

18.06.2026 18:15

Lectura: 4'

2026-06-18T18:15:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Canadá derrotó con contundencia por 6-0 a Catar, que terminó con nueve, en Vancouver por la segunda fecha del grupo B, llegando a cuatro puntos, los mismos que Suiza que antes venció a Bosnia. 

imponiendo ritmo, presión alta y una clara intención ofensiva desde el inicio. El equipo dirigido por Jesse Marsch monopolizó la posesión y llevó constantemente el juego al campo rival, generando las primeras aproximaciones con mucha intensidad por las bandas y presencia constante en el área.

La apertura del marcador llegó tras una jugada sostenida de ataque, en la que el conjunto norteamericano terminó encontrando el espacio para romper el bloque defensivo catarí. A partir de ahí, Canadá creció aún más en confianza y aumentó la presión, obligando a Catar a replegarse y resistir como pudo el asedio constante. El segundo gol, con definición de Jonathan David, terminó de reflejar la superioridad del conjunto local.

Catar apenas logró inquietar en algunos intentos aislados, principalmente a través de Akram Afif, pero sin continuidad en el juego ofensivo. Además, el equipo asiático sufrió la expulsión de Mohamed Ahmed tras la intervención del VAR, lo que complicó aún más su panorama antes del descanso. Canadá, en cambio, se fue al entretiempo con control total del partido y el tercero, nuevamente de David para ampliar la diferencia.

En el complemento, los locales terminaron de desatar toda su superioridad ante Catar en el BC Place de Vancouver, en una segunda parte completamente dominada por el conjunto norteamericano. Con el rival ya condicionado por las expulsiones y el desgaste, se instaló definitivamente en campo contrario y convirtió el partido en un monólogo ofensivo.

El encuentro quedó marcado por la dura lesión de Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo en camilla tras una fuerte entrada de Assan Madibo. La jugada derivó en la expulsión del futbolista catarí tras revisión del VAR, dejando a su selección con nueve jugadores y generando una escena de fuerte impacto emocional, con varios futbolistas canadienses afectados por lo ocurrido.

A partir de allí, Canadá aceleró aún más y terminó construyendo una goleada. Nathan Saliba marcó un golazo de tiro libre, luego llegó un tanto en propia puerta de Mohamed Mannai, y el dominio fue absoluto hasta el cierre donde en tiempo de afición David puso su tercero personal para el 6-0. Más allá del contexto, el conjunto canadiense redondeó una actuación contundente y de alto nivel en el torneo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy