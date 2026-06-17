Mundial 2026: Austria sufrió, pero venció 3-1 a Jordania por el grupo de Argentina

Mundial 2026

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Austria cumplió con el guion, aunque con muchos más apuros de los previstos, y festejó su retorno, 28 años después, a la fase final de una Copa del Mundo, tras imponerse este miércoles por 3-1 a Jordania, que puso a los europeos en más problemas de los que reflejó el marcador final.

El conjunto jordano, debutante en Mundiales, salió dispuesto a prolongar la revolución de los modestos en esta edición.

Algo más sencillo cuando se cuenta con un jugador como Mousa Al-Tamari, que se olvidó de las disputas que ha mantenido con su entrenador sobre dónde situar la línea de presión y se dedicó a lo que mejor sabe: aparecer una y otra vez por todo el frente de ataque

Pero si la velocidad del extremo del Rennes francés no fue ninguna sorpresa para nadie, más inesperado fue el descaro del joven Odeh Fakhoury, que a los 17 minutos estuvo a punto de abrir el marcador con un potente disparo desde la frontal del área que obligó a lucirse al arquero austriaco Alex Schlager.

Nada pudo hacer, sin embargo, el golero jordano Yazzed Abu Laila por impedir que cuatro minutos más tarde el mediocampista Romano Schimd estableciese el 1-0 con un espectacular derechazo desde la medialuna del área.

Un gol que, lejos de amilanar al conjunto jordano, llevó a los del marroquí Jamal Sellami a dar un paso adelante y arrebatar el control del partido a una Austria que, pese a su ventaja en el marcador, nunca pareció cómoda.

Jordania dispuso antes de llegar al descanso de dos claras ocasiones para igualar la contienda, pero si a los 22’ el travesaño impidió que el cabezazo de Ali Olwan acabase en gol, en el 34’ fue Schlager quien evitó el tanto del delantero jordano.

Sin embargo, nada ni nadie pudo impedir que a la tercera el atacase árabe acabase por introducir finalmente el balón en el arco (1-1) al culminar a los 50’ un veloz contragolpe con un potente y preciso disparo.

Un inesperado panorama al que el técnico austríaco Ralf Rangnick trató de dar la vuelta con un triple cambio al que sumar al que ya realizó nada más concluir el descanso con la entrada al terreno de juego de Marko Arnautovic.

Poco tardó el delantero del Estrella Roja en confirmar su fama de goleador tras aprovechar una mala salida del portero Abu Laila después de un saque de esquina para firmar a los 68’ el 2-1.

Gol que no subió al marcador tras comprobarse en las imágenes de vídeo que el jugador austríaco Stefan Posch tocó el balón con el brazo antes de ceder el balón a Arnautovic.

Pero ya nada podía parar a Austria, que a los 77’ volvió a explotar los problemas de Jordania con el juego aéreo en un nuevo centro lateral que Yazan Alarab, uno de los destacados en el equipo árabe, introdujo en su propio arco (2-1).

Una desdichada acción que pareció acabar con las opciones de una Jordania que, cada vez más cansada, concedió en el tiempo de prolongación todo lo que no había concedido en el resto del encuentro, lo que no desaprovechó Austria para engordar el marcador con un gol de penal superados los 100’ de juego.

Austria volverá a jugar el próximo lunes 22, cuando enfrente desde las 14:00 horas en Dallas a Argentina, mientras que Jordania se verá las caras con Argelia ya entrada el martes 23 (00:00 horas) en San Francisco.

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