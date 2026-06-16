Mundial 2026

Mundial 2026: ¿qué dijo la prensa internacional del 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita?

Por José Luis Calvete

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Desde Miami

La prensa internacional se hizo eco del empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita por la primera fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Sheyla García, periodista colombiana, dialogó con FútbolUy y comentó: “El primer tiempo me sorprendió, no esperaba ver una Uruguay confundida, no era clara con la pelota”.

“Los cambios del profe [Marcelo] Bielsa vinieron muy bien y se empezó a ver una Uruguay más intensa, con presión tras la pérdida y que buscaba ser fuerte por arriba”, añadió.

Por otra parte, Javier Rodríguez, de Estados Unidos, aseguró que fue “un debut un poco complicado” porque “Arabia Saudita entendió cómo cortarle los circuitos, neutralizar a [Federico] Valverde y a los jugadores que lideran Uruguay”.

El boliviano Pablo Javier Bustillo, dijo: “Me gustó Uruguay porque puso garra y corazón, pero no me gustó la desesperación. Le faltó fineza adelante, algo más de tranquilidad”. “Uruguay va a clasificar”, afirmó.

Por último, Manu Bravo, de México, señaló: “Vi a Uruguay un poco apagado al inicio, entraron no pensando en que estaban en un debut de una Copa del Mundo. Hizo un muy buen trabajo el arquero rival”.

Por José Luis Calvete

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