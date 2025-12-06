Mundial 2026: “Había rivales más duros para Uruguay”, dijeron desde la AUF tras sorteo

Selección

Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, analizó el sorteo del Mundial 2026. La Celeste integra el grupo H: enfrentará a España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

“Es difícil hacer un análisis. Obviamente había un montón de rivales más duros de los que nos tocaron, pero al final tenemos que estar bien nosotros y ver cómo afrontamos el torneo”, dijo el representante de los jugadores ante la AUF.

“¿Qué fiesta, no? Cuando uno está acá, valora realmente lo que significar clasificar al Mundial y estar en estos eventos, con la importancia que eso tiene”, destacó Pérez en el programa De fútbol se habla así de DSports.

“Esto genera expectativa. El Mundial arranca ahora”, afirmó, y dijo que el sorteo “fue un momento hermoso de vivir”. “Con Jorge [Giordano] nos íbamos codeando. Decíamos ‘que nos toque Estados Unidos, Canadá o México’”, contó sobre las sensaciones tras enfrentar a España (como rival del bombo 1).

“Lo bueno es que nos va a tocar jugar en ciudades en las que podemos tener un gran apoyo de uruguayos: ese factor es importante para nosotros”, declaró Pérez.

“Apenas terminó el sorteo, el cuerpo técnico ya empezó a avanzar con el análisis de lo que pasó: las ciudades, logísticas y rivales. Ya está la máquina funcionando en Uruguay”, aseguró.

Sobre Arabia Saudita, opinó que “va a ser recontra difícil” y “tiene un buen entrenador” (como Hervé Renard), y agregó que Darwin Núñez, quien juega en el Al-Hilal árabe, “se va a tener que poner las pilas para tirar información”. De Cabo Verde dijo: “Personalmente no tengo mucha información. Hay que investigar un poquito”.

