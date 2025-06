Montoya también dejó Defensor y no se calló: “mentían en la cara” y “sacaron el desayuno”

Fútbol uruguayo

El pasado miércoles, Defensor Sporting anunció que llegó a un acuerdo con el argentino Walter Montoya para rescindir su contrato, el cual finalizaba dentro de un mes. Esto generó controversia, ya que llevaba cinco goles en el año, lo que lo convertía en el goleador del equipo en la Liga AUF Uruguaya.

El atacante, de 31 años, regresó a su país y este jueves decidió hablar del tema y explicó la situación: “Decidí dar un paso al costado antes de tiempo por manejos que estaba habiendo en el club; ya no me sentía parte del equipo”.

“Desde que terminó el Apertura, cambiaron cosas, creo que por cosas lógicas, como que cambió la directiva. El club no está pasando por un buen momento económico ni [por] cómo se están manejando; nada que ver a cuando yo vine”, señaló.

Aseguró que cambió “el trato con los jugadores”, y contó: “Antes había desayuno, que eso es importante, y hoy ya no lo tenés. Eso perjudica al rendimiento. Son cosas básicas. Después le caen al jugador, pero, si no tenés herramientas, se complica”.

“Para los chicos es súper importante. Hay algunos que vienen de Las Piedras y se levantan a las cinco de la mañana”, indicó: “Traté de ayudar con algunos consejos”, añadió en diálogo con el programa Vamos que vamos de Radio Uruguay.

Con respecto al entrenador, Ignacio Ithurralde, destacó: “Al principio muy bien. Creo que cuando llegó la dirigencia nueva empezó a cambiar su rol, pero se comportó muy bien conmigo”.

En mayo, con la asunción de la nueva directiva, regresó Juan Ahuntchain a la institución para ocupar el cargo de gerente deportivo, pero para Montoya no fue lo que se esperaba: “Lo veía un poco tapado. Una lástima”.

El argentino aseveró que hay “mucha falsedad” por parte de la directiva y que “para nada” le sorprendió la salida de Maximiliano Gómez: “No solo se manejaron mal con él”.

“Tiene una trayectoria terrible, quiso volver a club y lo están tratando como que si… entonces la gente dijo ‘¿este quién se cree?’. No, no se cree nadie, se están manejando mal. Y no es por defenderlo: es un claro ejemplo. Hay otras cuestiones que no se saben”, detalló.

“Si es por Maxi, se queda a vivir en Defensor. Pero no se va a quedar a pasarla mal”, expresó.

Defensor “tiene una gran calidad de chicos; si no los boludean ni les mienten en la cara, tienen para sacar más promesas”. “No tienen que mentirles ni irles por atrás. Hay muchos chicos que se quieren ir porque se están manejando mal con ellos, y después la gente se enoja con ellos, como está pasando con Maxi”, ahondó.

Pero no solo habló de la actual dirigencia, sino que también criticó la anterior: “Echaron a un técnico que estaba segundo; es raro”. “Estás jugando una competencia y se te van jugadores importantes. Raro”, siguió.

Además de él, se fueron el peruano Alfonso Barco y los argentinos Franco Soldano y Felipe Cadenazzi, a quien “Ithurralde le decía que era la dirigencia [la que le decía que no lo pusiera] y la dirigencia le decía que era Ithurralde”. “Le mentían en la cara”, afirmó.

“El grupo es fundamental, es el que pelea el torneo. No podés sentirte más que el grupo por salvarte vos, por dejar afuera a un jugador”, dijo, y agregó: “Ojalá que mejoren porque se están manejando medio mal. Es una lástima porque es un grandísimo club”.

Y cerró hablando del nivel de juego del equipo: “Siempre nos costó. ¿Cuándo jugamos bien? En ningún momento; no recuerdo”.

