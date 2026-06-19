Montevideo es la ciudad que más jugadores aportó a los Mundiales: ranking de 10 primeras

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Montevideo vuelve a ubicarse en el centro del mapa futbolístico mundial por una estadística tan contundente como sorprendente: es la ciudad que más jugadores aportó a la historia de las Copas del Mundo.
En total, 142 futbolistas nacidos en la capital uruguaya han participado en distintos Mundiales, una cifra que supera ampliamente a la de grandes metrópolis del planeta, según datos recopilados por Daniel Schteingart, de El Atlas.
En el ranking, el podio lo completan Ciudad de México, con 95 futbolistas nacidos allí, y Buenos Aires, con 77 jugadores.
El dato de Montevideo resulta aún más llamativo si se considera la escala demográfica. Uruguay es un país que nunca superó los cuatro millones de habitantes, pero su capital se coloca por delante de ciudades con poblaciones mucho mayores y ligas de enorme peso global, lo que según Schteingart constituye a Uruguay como “la anomalía más extraña del fútbol”.
Un estudio elaborado por Schteingart y difundido días atrás colocó a Uruguay como el país con más figuras históricas del fútbol por habitante. Para esto, utilizó el índice Elo para medir la fortaleza de cada selección nacional masculina durante el siglo XXI, y lo comparó con el PBI total de cada país. El resultado arrojó que Uruguay tiene un residual positivo del 34%: rinde un 34% por encima de lo que su economía predeciría. Ningún otro país se aleja tanto de la línea de lo esperado en todo el gráfico.
El ranking de las primeras 10 ciudades:
Montevideo - 142
Ciudad de México - 95
Buenos Aires - 77
Santiago de Chile - 76
Viena - 74
Asunción - 70
Río de Janeiro - 67
Lima - 62
Budapest - 52
Moscú - 46
More World Cup players were born in Montevideo than in any other city on Earth. 142, all-time.— Daniel Schteingart (@danyscht) June 18, 2026
The capital of a country that has never had more than 4 million people. Ahead of Mexico City, ahead of Buenos Aires, ahead of every giant.
Uruguay is football's strangest outlier. pic.twitter.com/HA86E3GPr6
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]