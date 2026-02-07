Misión cumplida: Nacional anunció la rescinsión de contrato del venezolano Rómulo Otero

Fútbol uruguayo

Uno de los objetivos de Nacional para este año era el de sacarse de encima algunos contratos grandes, y uno de esos casos era el del venezolano Rómulo Otero, quien igualmente quería quedarse en el club.

El ofensivo de 33 años tenía contrato hasta diciembre de este año, pero no iba a ser utilizado por Jadson Viera y, por ese motivo, desde la entidad tricolor le estaban buscando una salida desde hacía varias semanas.

Finalmente, este sábado Nacional llegó a un acuerdo con Otero para la rescisión de su contrato “de común acuerdo”.

El Club Nacional de Football comunica que el contrato de Rómulo Otero con la institución fue rescindido de común acuerdo entre las partes.



¡Gracias Rómulo y éxitos en lo que venga! pic.twitter.com/J4zTaGmR19 — Nacional (@Nacional) February 7, 2026

El venezolano se transformó en jugador libre y en pocas horas cerró su vínculo con el Criciúma de la Segunda División de Brasil.

En el 2025 con Nacional fue campeón de la Supercopa y de la Liga AUF Uruguaya. Disputó un total de 36 partidos en la temporada, con cuatro goles anotados.

Bem-vindo ao MAIOR de SC!????



O Scorpion agora é Tigre!



O Criciúma anunciou neste sábadoa chegada de mais um atacante para a temporada 2026. O venezuelano Otero, que estava no Nacional do Uruguai, é o novo reforço do Tigre para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O… pic.twitter.com/zqd4OWQHP7 — Criciúma E.C. ?? (@CriciumaEC) February 7, 2026

De esta manera, el Bolso libera otro cupo más de extranjero tras liberar esta semana a los colombianos Hayen Palacios (DIM) y Juan Pablo Patiño (Deportivo Cali).

Las otras bajas son Lucas Villalba (Botafogo, Brasil), Mauricio Pereyra (se retiró), Diego Romero (Liverpool), Matías de los Santos (Albion), Guillermo López (Deportivo Maldonado), Bruno Arady, Juan Echeverría y Diego Capdevila (Cerro).

