Contenido creado por Gonzalo De León
Fútbol uruguayo
Nos vemos

Misión cumplida: Nacional anunció la rescinsión de contrato del venezolano Rómulo Otero

El ofensivo de 33 años disputó 36 partidos y anotó cuatro goles. Seguirá su carrera en el Criciúma de la Segunda División de Brasil.

07.02.2026 20:11

Lectura: 2'

2026-02-07T20:11:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Uno de los objetivos de Nacional para este año era el de sacarse de encima algunos contratos grandes, y uno de esos casos era el del venezolano Rómulo Otero, quien igualmente quería quedarse en el club.

El ofensivo de 33 años tenía contrato hasta diciembre de este año, pero no iba a ser utilizado por Jadson Viera y, por ese motivo, desde la entidad tricolor le estaban buscando una salida desde hacía varias semanas.

Finalmente, este sábado Nacional llegó a un acuerdo con Otero para la rescisión de su contrato “de común acuerdo”.

El venezolano se transformó en jugador libre y en pocas horas cerró su vínculo con el Criciúma de la Segunda División de Brasil.

En el 2025 con Nacional fue campeón de la Supercopa y de la Liga AUF Uruguaya. Disputó un total de 36 partidos en la temporada, con cuatro goles anotados.

De esta manera, el Bolso libera otro cupo más de extranjero tras liberar esta semana a los colombianos Hayen Palacios (DIM) y Juan Pablo Patiño (Deportivo Cali).

Las otras bajas son Lucas Villalba (Botafogo, Brasil)Mauricio Pereyra (se retiró), Diego Romero (Liverpool), Matías de los Santos (Albion), Guillermo López (Deportivo Maldonado), Bruno Arady, Juan Echeverría y Diego Capdevila (Cerro).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy