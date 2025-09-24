Fútbol uruguayo

Mirá el cálido recibimiento a Peñarol en Tacuarembó, donde lleva muchos años sin jugar

Peñarol enfrentará a Tacuarembó hoy a las 20:30 horas en el estadio Raúl Saturnino Goyenola por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, instancia que afrontará con un equipo alternativo por la decisión de su cuerpo técnico de priorizar el partido del próximo sábado frente a Cerro Largo por el Torneo Clausura.

Diego Aguirre dio descanso a algunos habituales titulares como Brayan Cortés, Maximiliano Olivera, Pedro Milans, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández y Matías Arezo, quienes ni siquiera viajaron, y colocará desde el inicio a habituales suplentes e incluso juveniles.

Los carboneros formarían con Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Gastón Silva y Lucas Hernández; Stiven Muhletaler, Lorenzo Couture, Leandro Umpiérrez y Diego García; David Terans y Héctor Villalba.

Completan el plantel Kevin Morgan, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Kevin Rodríguez, Julio Daguer, Jesús Trindade, Alejo Cruz, Jaime Báez, Brandon Álvarez y Maximiliano Silvera.

Del otro lado, Julio Fuentes adelantó que no se guardará nada y pondrá lo mejor que tiene. Si repite la alineación del 0-0 ante Central Español, jugarán Andrés Marsengo; Pablo Fagúndez, Roberto Hernández, Francisco Martirena y Alexis Piegas; Jonathan Baeza, Santiago Scotto, Pablo Furtado y Franco Mederos; Delis Vargas y Douglas Bittencourt.

La delegación aurinegra fue recibida con gran entusiasmo por cientos de hinchas que llegaron hasta la puerta del Hotel Carlos Gardel, en un departamento que no albergaba a Peñarol desde el 5 de abril de 2009. Aquella vez, los mirasoles ganaron 1-0 con gol de Carlos Bueno, bajo la dirección técnica de Julio Ribas.

Después de ese partido, pasaron tres en los que Tacuarembó fue local. En el Clausura 2010 y el Apertura 2010 optó por jugar en el Estadio Centenario, y en el Clausura 2015 se trasladó a Rivera.

El partido, que podrá verse por VTV Plus y Disney+, será arbitrado por Esteban Guerra, Alberto Píriz, Franco Mieres y Juan Cianni; y en el VAR estarán Daniel Rodríguez y Sebastián Schroeder.

