Mina Bonino quiere a Federico Valverde en River y que hinchas de Peñarol: “No me odien”

La pareja de Federico Valverde, la argentina Mina Bonino, se expresó en redes sociales sobre su sueño de que el uruguayo juegue en un futuro River Plate, equipo del que es fanática, pero que “los hinchas de Peñarol no me odien”.

Bonino compartió la noticia de que James Rodríguez estaría próximo al llegar al Millonario, y varios usuarios le solicitaron que gestionara la posibilidad de que, en un futuro, el Pajarito se calzara la camiseta de la banda.

“Che, no me manijeen más con mi marido a River”, comenzó diciendo en respuesta a sus seguidores, y agregó: “Si ustedes sueñan, imagínense yo que todos los días me acuesto pensando en el momento de la presentación en el Monu, con el Beni y Bauti de la mano [sus hijos]. Él lo sabe y es mi sueño, pero todavía falta mucho".

Y agregó: “Tengo que hacer un pacto con los hinchas de Peñarol para que no me odien y entiendan que, un año antes de volver al glorioso CAP, tenemos que vestir la banda. Tengo que idear un plan, esto no será fácil, hermanos”.

Es más, se animó a ponerle fecha, mencionando los 32 años para llegar a River: “Pasamos por Peñarol un añito, y vuelve al Madrid y se retira ganando la Champions 23. Todos felices y no se enoja nadie (je je)”.

Y cerró manifestando lo más importante de todo: “Hay que ver qué opina Fede de esto, que no usa redes sociales y seguramente me diría que deje de twittear pelotucedes”.

