Miguel Samudio: “Felicito a Peñarol por su gente y por su estadio, que es hermoso”

Liverpool venció 1-0 este domingo a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo por la octava fecha del Torneo Clausura y tuvo como una de sus figuras al lateral Miguel Samudio, quien destacó que “era un partido sumamente importante”. “Si queremos aspirar a algo grande, era el partido a ganar. Fuimos con la mentalidad de ganar, sabiendo lo que representaba el equipo rival y salió todo lo planificado en la semana”, ahondó.

“No se ganó nada, pero se demostró a lo que quiere ir Liverpool en el Uruguayo. Vamos por todo. Nadie nos regaló nada, es mérito propio. Si queremos pelear arriba tenemos que aguantar”, dijo en diálogo con Derechos exclusivos de Radio Uruguay. El partido “fue duro y supimos jugarlo”, comentó, y añadió: “Recibimos patadas, dimos patadas y se jugó así. Nos plantamos contra un rival difícil. Yo le digo a los jóvenes que tengan la cabeza fría, el corazón caliente y los huevitos bien puestos para jugar”.

“Cuando el técnico toma las decisiones correctas, ayuda al equipo. Te meten dos nueves, y ya sabemos que tenemos que armar línea de cinco; te quieren igualar por el otro lado, sabemos que tenemos que estar bien protegidos. El partido de ayer fue algo muy estratégico y estuvo bien estudiado”, comentó sobre el partido, el cual fue “casi perfecto” porque pudieron haber hecho más goles.

Con respecto al gol de la victoria, anotado por Thiago Vecino tras un pase suyo, contó: “Él sabía que la pelota iba a caer ahí. Me la marcó. Yo en la semana entreno centros, pido siempre cinco o seis pelotas y hablo con los delanteros diciéndoles que vayan que las pelotas van ahí al área. Salió muy bien”. “Siempre doy lo máximo. Cuando me iba a retirar, [Jorge] Bava me llamó. Se lo agradezco y se lo voy a agradecer siempre. Todas estas alegrías que estoy viviendo son gracias a él y a la institución que creyeron en mí”, dijo sobre su presente.

“Felicito a Peñarol por su gente, por su estadio, que es hermoso, y sus instalaciones. Agradezco sus palabras de querer verme ahí, pero uno quiere rendir y hoy me debo a Liverpool. Ellos tienen la prioridad, pero veremos el día de mañana”, finalizó el paraguayo, quien contó que desde que está jugando en Liverpool no volvió a su país, donde tiene a sus abuelos, a quienes los consideras su padres y que no se pierden ningún partido gracias a que un vecino se los facilita.

