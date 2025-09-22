Miguel Merentiel anotó para Boca Juniors, que ganaba 2-0 y empató 2-2 con Central Córdoba

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 2-2 en La Bombonera por la novena fecha del grupo A del Torneo Clausura del fútbol argentino y comparten el tercer lugar con 14 puntos, a uno de Barracas Central y a dos de Unión de Santa Fe.

Rodrigo Battaglia abrió el tanteador a los 41’, capitalizando un rebote en el área, y Miguel Merentiel aumentó la diferencia a los 56’. Al sanducero le quedó la pelota de frente al arco y definió con un derechazo bajo para batir al arquero Alan Aguerre.

El conjunto visitante reaccionó rápidamente y rescató un punto muy valioso. José Florentín redujo la diferencia a los 62’ de cabeza e Iván Gómez igualó con un potente remate desde afuera del área.

Edinson Cavani fue baja por una molestia lumbar en filas de Boca Juniors, que contó con Merentiel todo el partido. Sebastián Cristóforo estuvo en el banco de suplentes del conjunto de Santiago del Estero.

Godoy Cruz empató con Instituto de Córdoba 1-1 como local tras empezar perdiendo a los 44’ por un cabezazo de Álex Luna. El uruguayo Roberto Fernández igualó a los 50’ con otro golpe de cabeza, que le permitió a su equipo quedar 13º en el grupo B con ocho puntos, a dos del conjunto cordobés.

Fernández jugó los 90 minutos y Vicente Poggi los primeros 84 en el cuadro mendocino. Emanuel Beltrán disputó los 90’ en filas visitantes.

Argentinos Juniors, con Leandro Lozano todo el partido en cancha y Mateo Antoni entrando a los 71’, le ganó 3-0 de local a Banfield, que tuvo a Mauro Méndez los primeros 80 minutos.

Rosario Central, con Facundo Mallo entre los relevos, empató 1-1 con Talleres de Córdoba en el Gigante de Arroyito, mismo resultado que se registró entre San Lorenzo e Independiente en Avellaneda, donde Matías Abaldo jugó el primer tiempo y Rodrigo Fernández Cedrés entró a los 70’ en el Rojo.

Aldosivi, con Emiliano Rodríguez jugando el segundo tiempo, cayó 2-0 en su visita a Tigre.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy