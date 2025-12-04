México: Toro Fernández marcó para Cruz Azul ante Tigres por semifinal de ida del Apertura

Fútbol Internacional

Cruz Azul y Tigres empataron 1-1 este miércoles por la semifinal de ida de la Liguilla del Torneo Apertura. El uruguayo Gabriel Fernández puso el marcado en tablas tras el gol inicial del campeón del mundo con Argentina, Ángel Correa.

Las emociones de la primera mitad se redujeron a los segundos iniciales. Tigres estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto dos, pero el arquero Andrés Gudiño se quedó con un balón rematado por Correa, y a continuación el uruguayo Fernando Gorriarán lo estrelló en el palo.

La Máquina Cementera pisó el área un par de veces, pero después del minuto 5, los dos resultaron predecibles en el ataque y, enredados en la mitad de la cancha, crearon poco hacia adelante.

La segunda parte fue diferente. El argentino Lorenzo Faravelli remató desde afuera de área con peligro, pero el golero Nahuel Guzmán apareció para despejar. Otro argentino, Juan Brunetta, falló en el área en el 53’ con todo a favor para poner delante a Tigres, que se salvaron en el 59’, cuando Guzmán volvió a aparecer para quedarse con un remate de Rodolfo Rotondi.

Ángel Correa puso delante a Tigres en el minuto 61 al convertir de derecha a pase del brasileño Rómulo. La visita se echó atrás en espera de un contragolpe. Los Azules se fueron al ataque y en el 76’ rescataron la igualada con un penal cobrado por el Toro Fernández, que lleva ocho goles en 14 partidos esta temporada.

No lo alcancé a captar, pero @pacogonzaleztv (para Univision/TUDN USA) dijo que Nahuel Guzmán (Tigres UANL) era un gran portero, pero no lo pudo demostrar con este gol de penal de Gabriel "Toro" Fernández (Cruz Azul) pic.twitter.com/VzgMOG8ODM — lilboimx (@lilboimx) December 4, 2025

Los visitantes recuperaron el orden, detuvieron las embestidas de Cruz Azul y en el 89’ dejaron ir la posibilidad de recuperar la ventaja, pero Correa disparó por fuera.

El próximo sábado, Tigres recibirá a Cruz Azul. El ganador de la serie disputará el título contra el mejor entre Toluca y Monterrey, que jugaron más tarde el partido de ida, que acabó con triunfo 1-0 de Rayados gracias a un tanto de Germán Berterame.

