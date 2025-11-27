Fútbol Internacional

México: Tijuana, del Loco Abreu, goleó a uno de los candidatos y quedó a un paso de semis

Tijuana, el equipo que dirige Sebastián Loco Abreu, goleó 3-0 este miércoles a Tigres UANL y puso un pie en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga MX.

Los Xolos sorprendieron al favorito Tigres, segundo de la tabla en la fase regular, con goles de Kevin Castañeda, el marroquí Mourad El Guezouani y Gilberto Mora.

Tigres, que contó con el uruguayo Fernando Gorriarán como titular, tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, pisó el área de manera reiterada, pero le faltó contundencia, y fueron los locales los que abrieron el marcador con un gol de Castañeda desde fuera del área a los 27 minutos.

En la segunda parte, Tijuana mantuvo el orden en la defensa y en el 55’ amplió la ventaja un cabezazo de El Ghezouani, con asistencia de Castañeda. El equipo del Loco, séptimo de la clasificación en la fase regular, fue por más y en el 71’ aumentó la diferencia a 3-0 con un remate de zurda de Gilberto Mora, la joya del fútbol mexicano.

El resultado puso al Tijuana con todo a su favor para acceder a la fase de los cuatro mejores; el sábado, en el partido de vuelta en Monterrey, casa de Tigres, eliminará a su rival si gana, empata o pierde por dos goles o menos.

Horas antes, el español Sergio Canales convirtió un gol y puso una asistencia para darle a los Rayados de Monterrey un triunfo por 2-0 sobre América, que tuvo en cancha a Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

En un duelo en el que fueron de menos a más, los Rayados del español Sergio Ramos defendieron de manera admirable y se acercaron a la semifinal, a la cual pasarán si el sábado derrotan a América, empatan o pierden por un gol.

El único visitante ganador en el arranque de los partidos de ida de cuartos de final fue el Toluca, que derrotó 2-1 a Juárez, dirigido por el uruguayo Martín Varini.

Después de que el Juárez tomara ventaja con un tanto del colombiano Jesús Murillo, el Toluca dominó y lo confirmó con anotaciones de Antonio Briseño y del portugués Paulinho.

Este jueves, el Cruz Azul visitará a las Chivas de Guadalajara.

