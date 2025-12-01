México: Juárez anunció la salida de Martín Varini, quien continuará su carrera en Necaxa

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Juárez de México anunció la salida del director técnico uruguayo Martín Varini, quien finalizó su contrato con dicho club y continuará su carrera en Necaxa del mismo país tras la eliminación de los Bravos de los cuartos de final del Apertura mexicano ante Toluca.

“Fútbol Club Juárez informa que Martín Varini ha concluido su contrato con la institución y no continuará como director técnico del primer equipo de los Bravos a partir de este momento”, comunicó el club mexicano este domingo por la noche a través de un comunicado en redes sociales.

“Agradecemos a Martín y a su cuerpo técnico, conformado por Alejandro Souto, Marco Villano y Nicolás da Costa, por su dedicación y su entrega durante este año al frente de los Bravos. Les deseamos éxito en sus futuros proyectos”, agregó la institución.

Varini asumió en el equipo mexicano en noviembre del año pasado y dirigió 42 partidos, entre los que cosechó 14 triunfos, 14 empates y 14 derrotas. Logró el récord de puntos (24) y triunfos (6) en un torneo, y le dio a Juárez la primera clasificación a una Liguilla del fútbol mexicano. Además, finalizó en el octavo puesto de la tabla general del campeonato.

El uruguayo asumirá en Necaxa como sucesor del argentino Fernando Gago y será presentado oficialmente en las próximas horas.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy