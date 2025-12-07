México: Federico Pereira anotó para Toluca, que eliminó a Monterrey y clasificó a la final

Fútbol Internacional

Toluca derrotó a Monterrey 3-2 como local en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX y avanzó a la final. Tras haber perdido 1-0 en la ida, aprovechó la ventaja deportiva que ostentaba por haber finalizado mejor ubicado en la fase regular y clasificó al igual que Tigres, que empató con Cruz Azul 1-1 los dos partidos.

El primer gol de los diablos rojos cayó a los 19’ por obra del uruguayo Federico Pereira, quien capitalizó un centro de Helinho desde la izquierda y batió al arquero Luis Cárdenas con el botín derecho. El defensor formado en Liverpool jugó todo el encuentro.

Paulinho aumentó la diferencia a los 43’, sellando el 2-0 con el que se fueron al descanso, y Helinho metió el tercero de penal a los 51’. Sergio Ramos anotó de penal a los 58’ y Roberto de la Rosa a los 75’ para el elenco visitante, que tuvo a Santiago Mele en el banco de relevos.

En el otro cruce, Tigres se valió de la ventaja deportiva en un partido que empezó ganando a los 27’ gracias a Juan Brunetta. Un autogol de Juan Sánchez en tiempo adicional le dio la igualdad a Cruz Azul, que a los 72’ tuvo un penal en los pies del uruguayo Gabriel Fernández y fue atajado por el arquero argentino Nahuel Guzmán.

Fernando Gorriarán jugó los 90 minutos en filas de Tigres y lo propio hicieron Ignacio Rivero y el Toro Fernández en Cruz Azul.

