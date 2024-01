México: El cruce entre Iván Alonso y Miguel Herrera, un “enano de m…” según Cardacio

Fútbol Internacional

Cruz Azul le ganó a Xolos Tijuana 1-0 como local este martes por la cuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol de México, donde a estas horas se habla más de lo ocurrido después del partido que del gol de Ángel Sepúlveda al minuto del segundo tiempo.

Tras el encuentro, el uruguayo Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, fue a buscar al entrenador visitante, el siempre polémico y mediático Miguel Herrera, por unos comentarios despectivos que hizo sobre su persona.

Herrera menospreció los méritos de Alonso para llegar a la dirección deportiva del equipo azul, cargo en el que sustituyó a un histórico como Óscar Conejo Pérez, y criticó además la elección del argentino Martín Anselmi como entrenador.

“Alonso no sé quién es, no sé qué ha hecho. Corres a un tipo como el Conejo, que tiene una vida dentro de la institución, y traes a un extranjero cuya trayectoria más reciente es haber engañado a directivos, tanto en Toluca como en Pachuca. La gente de Pachuca salió a criticarlo muy fuerte. Entonces dices: ‘güey, ¿por qué no seguir con un tipo que ama la institución?’ Ha cambiado mucho la directiva”, dijo el Piojo Herrera.

Alonso lo fue a buscar y le exigió “respeto”, a lo que Herrera, exjugador y director técnico de la selección mexicana, respondió diciendo que no sabía a qué estaba haciendo referencia. “No tenés respeto por la gente. ¿Qué te pensás que sos?”, dijo el uruguayo. “¿Pero qué te dije?”, respondió el mexicano. “¿No tenés memoria? No faltes el respeto. A mí no me conocés”, retrucó el exgoleador.

Después de que Alonso le propusiera ir a hablar a otro lugar donde no hubiera cámaras, la discusión fue subiendo la temperatura y apareció Mathias Cardacio, quien invitó a “cerrar el ojete” al “enano de mierda” de Herrera, y pidió a los presentes apagar las cámaras.

