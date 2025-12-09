México: Cuauhtémoc Blanco protagonizó una brutal agresión en un partido de leyendas

Fútbol Internacional

Un partido de leyendas suele ser un momento ameno y amistoso entre exjugadores que se reencuentran con los colores que supieron defender en sus etapas como futbolistas, pero este domingo hubo una excepción.

En el Payne Arena de Hidalgo, Texas, se vieron las caras las leyendas del América y Chivas de Guadalajara, el clásico más importante de México. La tranquilidad y camaradería del partido se vieron interrumpidos por una reacción desmedida de Cuauhtémoc Blanco, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol azteca.

El exgobernador de Morelos y actual diputado del Congreso de la Unión le pegó una trompada al arquero Sergio Rodríguez, luego de que este le diera un leve empujón por la espalda. Tras discusiones, se zanjó el episodio con un apretón de manos.

El hecho se dio un mes y medio después de que el propio Blanco le pegara un patadón a Alberto Venado Medina en otro amistoso de leyendas, molesto por una presunta falta no pitada en su contra.

