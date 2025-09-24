México: Anderson Duarte marcó un doblete para el 2-2 de Mazatlán visitando al León

Fútbol Internacional

Mazatlán empató 2-2 en su visita al León por la décima fecha del Torneo Apertura del fútbol mexicano y quedó 14º con ocho puntos, a cuatro de su rival de turno, que marcha décimo y cierra los puestos de clasificación a la repesca para los playoffs.

El colombiano James Rodríguez fue el gran protagonista en los instantes previos al entretiempo. A los 47’ del primer tiempo abrió el tanteador de penal y a los 50’ aportó una asistencia para el cabezazo goleador de Ismael Díaz, que selló el 2-0 de cara al descanso.

La visita reaccionó con doblete uruguayo. Anderson Duarte redujo la diferencia a los 61’, cuando cabeceó a la red tras un centro de Nicolás Benedetti y peinada de José Esquivel, y cuatro minutos después empató al quedar mano a mano con el arquero Oscar García.

El atacante tacuaremboense jugó todo el partido en el conjunto visitante. Nicolás Fonseca hizo lo propio por el local, que tuvo a Valentín Gauthier en el banco de suplentes.

