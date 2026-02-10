Mercado: Boston River y otra venta millonaria; un ex Peñarol a un grande de Ecuador

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El mercado de pases sigue dejando movimientos importantes: Agustín Anello dejó Boston River y fue presentado como nuevo jugador de Philadelphia Union de la MLS, en una transferencia definitiva por 2,2 millones de dólares, mientras que Héctor “Tito” Villalba fue anunciado como refuerzo de Barcelona de Guayaquil tras quedar libre luego de su pasaje por Peñarol.
En el caso de Anello, el delantero firmó contrato con el equipo estadounidense hasta junio de 2029, concretando así un salto clave en su carrera. La operación se cerró en una cifra de US$ 2.200.000, y además Boston se aseguró un 15% de una futura venta, porcentaje que podría representar un ingreso importante en caso de una nueva transferencia.
Durante su etapa en el Sastre, el atacante disputó 57 partidos oficiales, anotó 12 goles y aportó 3 asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más destacadas del plantel.
Por otra parte, Héctor “Tito” Villalba fue presentado como nuevo jugador de Barcelona SC, uno de los clubes más populares de Ecuador. El atacante argentino de 31 años llegó en condición de libre tras finalizar su contrato con Peñarol, y firmó vínculo hasta fin de año.
Villalba venía de jugar la última temporada en el aurinegro, donde participó en 20 partidos, marcó 3 goles y dio 1 asistencia, alternando titularidades y apariciones desde el banco.
De esta forma, el mercado sigue moviéndose con fuerza y dejando novedades tanto para el fútbol uruguayo como para sus protagonistas en el exterior, con Anello dando el salto a la MLS y Villalba iniciando una nueva etapa en Ecuador.
