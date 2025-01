Medios españoles y los elogios a Valverde: “El más regular y eficiente de la temporada”

Fútbol Internacional

Los medios españoles destacaron la actuación de Federico Valverde en el triunfo 5-2 en la prórroga del Real Madrid sobre el Celta de Vigo en el Bernabéu por Copa del Rey y alabaron su estupenda calidad a la hora del remate de media distancia, que le volvió a valer un golazo, el octavo de la temporada.

“Za-pa-ta-zo, sin palabras”; fue uno los conceptos utilizados para describir el tanto o por ejemplo graficaron escribiendo: “se inventó un misil desde la frontal que destrozó la portería”.

Repasamos los principales conceptos en el análisis individual de la actuación del uruguayo:

DIARIO MARCA

“Ingresó en la segunda parte, más minutos para el uruguayo, único futbolista del Madrid que ha jugado todos los partidos. 30 de titular y uno solo de suplente. Salta al verde en el 78 para dar descanso a Modric.

Prórroga: Carrerón espectacular de Valverde, que deja atrás a todo lo que se le acerca... y asiste a Endrick dentro del área, pero el brasileño la manda a las nubes. Za-pa-ta-zo del uruguayo espectacular para alojar el balón en la mismísima escuadra. Cada vez que le cae el balón en la zona de impacto, Valverde no duda ni un segundo en armar el disparo. Sin palabras el 4-2 del Madrid”.

DIARIO AS

“Su entrada aportó músculo en la prórroga, aunque no era el plan. Descansó de salida, porque ya empieza a necesitar descansos. Y cuando el 3-2 parecía enfilar un último tramo de runrún, se inventó un misil desde la frontal que destrozó la portería de Iván Villar. Un golazo de los suyos. Espectacular”.

BERNABEU DIGITAL

“Se sacó de la manga un latigazo bestial para sentenciar el partido en la prórroga.

Fede Valverde ingresó al campo en el minuto 79 por Luka Modric, justo antes de que los de Giráldez empatasen el duelo y lo llevasen a la prórroga. El Pajarito metió un golazo tremendo, como todos los que hace él, clavando el balón por la escuadra, dejando sin ningún tipo de chance a Iván Villar.

No nos sorprende que Fede no decepcione en ninguno de los encuentros que disputa; incluso desde el banquillo, como demostró hoy, es, sin duda, el jugador más regular y eficiente de la temporada. Ha salvado las papeletas en varios encuentros, está con el tiro muy afilado, lleva ya 8 goles, además de tener un guante en su pierna derecha que le otorga al conjunto blanco asistencias, 3 concretamente, y un desplazamiento en largo excepcional. Lleva ya 11 contribuciones de gol al equipo. También, cómo no, no olvidarse de su gran despliegue físico y su entrega, eso que siempre tuvo y es algo innato en él. Esta temporada, además, ha tenido que jugar de lateral derecho, de pivote, de interior, por la derecha... Es un todoterreno que no deja de superarse día a día. Ha jugado 2.487 minutos en la temporada, y ha estado en todos los partidos”.

??Le tiras un melón y te lo cuela por la escuadra



??¡VALVERDAZO!



El Real Madrid acaricia los cuartos de final de la #CopaDelRey #LaCopaRTVE



??En directo el desenlace en @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/vNjeKQ7ha5 pic.twitter.com/sE8rGvHaRT — Teledeporte (@teledeporte) January 16, 2025

