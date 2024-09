Fútbol Internacional

Medina y el polémico gol de Boca: “La explicación es que no la vio, pero no alcanza”

El Cacique Alexander Medina retornó oficialmente a la dirección técnica de Talleres de Córdoba este sábado por la noche ante Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido en el que el Matador se vio claramente perjudicado por un gol que no se le anuló al Xeneize.

“Pienso que no arbitró bien. La jugada del gol de Boca no estuvo bien decretada, y alguna otra acción que consideramos. Los arbitrajes son como los entrenadores, nos equivocamos. Lamentablemente, no fue un buen arbitraje de Andrés [Merlos]”, dijo el entrenador uruguayo tras quedar eliminado del torneo.

Y se refirió a la anotación de Boca por parte de Brian Aguirre, que tomó la pelota fuera de la cancha y la llevó hacia adentro del campo de juego: “La explicación es que no la vio y que estaba muy lejos. Con eso no alcanza. Las jugadas capitales, como puede ser un gol, te cambian el desarrollo de un partido. No me quiero detener en estos aspectos. Prefiero que hable sobre estas cuestiones el presidente. Voy a tratar de hablar solo del tema deportivo, que me compete”.

“En la semana se habló muchísimo de este partido, y de Merlos como árbitro; obviamente iba a estar bajo la lupa. Si hay un gol ilícito, cambia la ecuación. No tendría que pasar. Tendría que haber VAR también en la Copa Argentina”, agregó.

Y cerró hablando sobre lo futbolístico: “A mí me gustó el equipo. Por momentos, estuvimos mejor nosotros. El equipo tuvo personalidad y actitud. Nos vamos con bronca. El vestuario está golpeado, como pasa en este tipo de partidos; está frustrado y [los jugadores] están tocados”.

