Mundial 2026

Mbappé es el nuevo máximo goleador de Francia y se acerca en mundiales: ¿a cuánto quedó?

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Kylian Mbappé volvió a ser gran protagonista al marcar dos goles en la victoria de Francia 3-1 ante Senegal y alcanzar una nueva marca histórica: se convirtió en el máximo goleador de la selección francesa.

El atacante llegó a los 58 goles con Les Bleus en 99 partidos, superando el registro que tenía Olivier Giroud, quien había convertido 57 tantos en 137 encuentros con la camiseta nacional.

Pero esto también fue especial por su impacto en la historia de los Mundiales. Con sus dos conquistas, Mbappé alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo, dejando atrás la marca de Just Fontaine e igualando la cifra del histórico alemán Gerd Müller.

El delantero quedó a solo dos goles del récord absoluto que lideraba en solitario Miroslav Klose con 16 anotaciones y ahora lo comparte con Lionel Messi tras su triplete a Argelia.

A sus 27 años, el francés todavía tiene margen para seguir acercándose a una marca que parecía inalcanzable.

El primer tanto ante Senegal llegó en el minuto 66, cuando Michael Olise lo dejó mano a mano con el arquero africano. Mbappé definió cruzado y destrabó un partido que hasta ese momento había sido complicado para el equipo de Didier Deschamps.

Más tarde volvió a aparecer con un potente remate desde afuera del área para sentenciar el encuentro y darle a Francia su primera victoria en el torneo. El atacante del Real Madrid demostró una vez más que está decidido a seguir escribiendo su nombre entre los grandes de la historia del fútbol.

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