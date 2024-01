Maximiliano Olivera: El duelo clásico, la entrega del plantel y el cruce con Bentancourt

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, se refirió al empate 1-1 con posterior derrota clásica en los penales del miércoles pasado y aseguró que el equipo “creció muchísimo en el segundo tiempo” y agregó que desde su óptica: “merecimos ganarlo”.

Olivera, entrevistado en el programa “Quiero Fútbol” (Sport 8.90 AM), reflexionó sobre el duelo con los albos y contó: “Un primer tiempo que no fue bueno en lo futbolístico, fallamos en la tenencia de pelota y en los circuitos que habíamos entrenado en esos pocos días de entrenamiento. En el segundo mejoramos, encontramos más llegadas y en el final terminamos con las acciones más claras. Lo pudimos haber liquidado y no se dio”.

“Salimos siempre a ganar los partidos y buscarlos”, dijo más tarde y fue a más: “Se dio así, que en el arranque no encontramos la salida y nos empezamos a meter atrás porque no encontrábamos los pases, recuperaban y nos complicaban. A pesar de eso se dio esa chance de Javier [Cabrera] que tapó su arquero. A pesar de eso lo tuvimos bastante controlado en defensa a pesar de algunas jugadas específicas. En el segundo jugamos más, leímos mejor el trámite y eso cambió la dinámica”.

“Estuvimos para llevarnos el partido, creo que hasta lo merecimos nosotros”, y repasó: “No tuvimos jugadas en contra con diez en cancha, pero hubo un gran trabajo de su arquero. Con los cambios y los jugadores rápidos que teníamos estuvimos cerca”.

Convicción

Sobre el presente del plantel aurinegro, Olivera comentó: “Aún son pocos días de trabajo y los jugadores van llegando de a poco. Hay que tener paciencia y seguir entrenando duro. Me quedo con la ganas de los que llegaron y de revertir la situación de los que estamos desde antes”.

“A pesar de ese primer tiempo, todos corrieron, metieron y físicamente se vio un equipo mucho mejor que antes. Hay que seguir creciendo, ajustar los controles, los pases y para eso hay que esperar el correr de los partidos”, aseveró.

Sobre los goles en acciones de pelota quieta recibidos, fue autocrítico: “Nos preocupa muchísimo y me vi afectado directamente en algunos de ellos. Es algo que lo trabajamos, pensamos, pero hay que seguir ajustando. Es una milésima de segundo que uno pierde una marca o te anticipan y eso pasó el otro día. Tenemos que estar más atentos y con mayor disciplina porque es algo que venimos sufriendo”.

También fue consultado acerca de si habló con Aguirre de la posibilidad de desempeñarse como lateral izquierdo, además de zaguero y expresó: “No hemos hablado específicamente de posiciones, sí de como quiere que juguemos, su idea. Lo único que quiero es el bien para Peñarol y mientras el técnico me vea apto, me acomodaré a lo que me pida”.

Te digo te anuncio

Otro tópico que se manejó durante la charla fue los cruces que se dieron en el clásico con Rodrigo Bentancourt, algo que también había sucedido en las finales ante Liverpool del Uruguayo pasado.

“Son cosas que quedan en la cancha, situaciones que a veces pasan por comentarios que se hacen para que otro reaccione, pasa y se dio en las finales como en otros partidos”, dijo el jugador de pasado en Wanderers.

“No le damos mayor importancia, más allá del momento. Somos personas grandes que lo solucionamos entre nosotros y sabemos lo que uno puede decir y no, cada uno va a defender lo suyo”, amplió.

“Fueron jugadas puntuales y después puede salir algún dicho sobre las finales, o de su pasaje por Peñarol, cosas que uno busca para sacar al otro”, agregó y cerró: “Todo lo que pasa es por cosas dentro de la cancha y ahí se acaba. Si me quedo con ganas de decirle algo a alguien consigo el número y lo llamo”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy