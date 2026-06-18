Maximiliano Gómez acordó extender su vínculo contractual con Nacional hasta final de 2027

Fútbol uruguayo

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En plena época del Mundial los tricolores siguen trabajando en silencio y con tranquilidad en la conformación de su plantel para encarar el cierre del año y el futuro, con una buena nueva que dio tranquilidad a todos los hinchas.

Tras una rápida negociación que encabezó el presidente tricolor, Ricardo Vairo, con Maximiliano Gómez y su representante,

El acuerdo incluye una mejora salarial para el nueve y referente de los albos y una extensión que irá hasta finales del 2027, es decir una temporada más.

Si bien varios equipos habían manifestado interés en la ficha del goleador, el delantero está muy cómodo en la institución y su deseo es mantenerse en el equipo.

El jugador llegó a los albos en julio de 2025 y desde entonces actuó en 44 partidos concretando 25 goles, ocho de penal, en 3630 minutos en cancha. Además se consagró campeón del Uruguayo 2025.

En el camino

El plantel albo está desde este martes en Solanas para realizar su acondicionamiento físico para el próximo semestre que incluye final del Intermedio, Clausura y Copa Sudamericana.

El equipo que dirige Jorge Bava entrenará en dicho complejo hasta el próximo 26 de junio, para luego retornar y hacer la puesta punto final en sus instalaciones.

Recordemos que Nicolás López, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles, Mauricio Vera, Ignacio Suárez, Juan Pintado y John Guzmán no fueron tenidos en cuenta por el entrenador para lo que viene y se quedan entrenando en Los Céspedes.

Cabe destacar que Nacional está activo en el mercado de pases y está en busca, en principio, de un arquero, un zaguero izquierdo, un volante central y un extremo zurdo.

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