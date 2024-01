Maximiliano Falcón: el interés de Peñarol y su cariño por el Gran Parque Central

Fútbol uruguayo

En la previa del encuentro entre Nacional y Colo Colo por la Serie Río de La Plata en el Gran Parque Central, el zaguero uruguayo Maximiliano Falcón reconoció el interés de Peñarol, habló sobre su continuidad en el equipo chileno y expuso su cariño por el estadio tricolor.

Consultado por su vuelta al Gran Parque Central, declaró en radio Carve Deportiva (1010 AM): “Uno se acuerda de todo lo que vivió cuando hizo las juveniles acá. Cada vez que tenía la oportunidad, cuando estaba acá, venía a ver partidos de Nacional. Incluso, hace poco, vinimos a ver un partido con el Boca (Arias), mi representante, ante Plaza. Siempre es lindo jugar contra un equipo grande, y más en el Parque”.

Falcón también se expresó acerca de su estadía en Colo Colo, con el que aún tiene contrato vigente por dos años más, hasta finales de 2025: “Este va a ser el cuarto año. Llegué en octubre del 2020. Me ha tocado jugar la mayoría de los partidos. Si no me equivoco, voy más de 120 partidos jugados y son números buenos. Siempre entrené y estuve a disposición, jugara o no jugara”.

Además, hizo referencia a la propuesta que le llegó desde el Aurinegro: “Mi representante estuvo en ese tema. Él me dijo que me concentre en Colo Colo y no estuve mirando las redes. Supuestamente, hubo ofertas de Peñarol hacia Colo Colo. Se dijo que Colo Colo quería una venta, y creo que fue verdad también, según lo que me contó mi representante”.

