Maxi Olivera, su cierre ante Villalba y el título de Peñarol: “Merecimos ganarlo antes”

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, opinó que su equipo “mereció ganar antes” la final del Torneo Intermedio ante Nacional, luego de la victoria por penales. “Fue un disparate lo que atajó [Luis] Mejía”, agregó el defensor carbonero, quien aseguró que “hace muchos clásicos Peñarol venía mereciendo la victoria y no se daba”. “Era una racha negativa y estábamos en deuda. Hoy también merecimos ganarlo antes”, comentó.

Sobre el cierre de la última jugada para evitar el gol de Lucas Villalba, dijo que “estaba medio acalambrado al final del alargue”. “Empecé a correr para atrás en el contragolpe y cuando vi que la pelota rebotó en Eric [Remedi] y le quedó de frente [a Villalba] era pegarle a él para que no hiciera el gol o a la pelota. Cuando la pelota quedó picando, me tiré a la pelota y por suerte la pude sacar”, explicó.

Diego Aguirre valoró ese cierre y dijo que “hay que ponerlo como ejemplo de cómo tiene que jugar Peñarol”. “No puedo decir mucho de Diego porque siempre me bancó. Me gusta no porque sea yo, sino porque es lo que sentimos y lo que vivimos por Peñarol”, expresó Olivera sobre los dichos de su entrenador.

“Antes del partido, ver a toda la gente esperándonos y cantando me hizo acordar a cuando venía yo con mi hermano. Tenía muchos sentimientos muchos encontrados porque soñaba y pensaba en estar algún día ahí adentro. Lo único que me sale es jugar con la vida y dejar todo. A veces sale mejor y a veces peor”, declaró.

De cara a lo que viene, cree que el triunfo es más importante por la forma que por el resultado en sí. “Lo veo más por cómo se dio el partido. Vi un Peñarol que jugó muy bien, que merecía ganar, más allá de algún contragolpe de ellos. Las chances claras y los intentos fueron nuestros. Eso es lo que nos tiene que dar la convicción de que venimos haciendo las cosas bien”, analizó.

“Me quedo más con lo que viví dentro de la cancha. Sentía que lo podíamos ganar en cualquier momento porque fuimos superiores y tuvimos chances claras. Las rachas a veces se te dan, pero lo importante es que Peñarol sea Peñarol dentro de la cancha. Hoy creo que lo fuimos”, dijo, y para lo que viene recordó que “falta un mes todavía para el próximo clásico y los partidos con Racing”. “Ahora a descansar y rearmar el equipo. No sabemos quién viene y quién se va”, apuntó.

“Estaba molesto en el alargue porque no se nos venía dando y parecía otra vez lo mismo; teniendo chances claras, no pudiendo concretar y perdiendo en los penales, como el año pasado, pero Martín se vistió de héroe y los pibes patearon muy bien”, concluyó.

