Maxi Gómez: la charla con Bielsa y su salida de Defensor, de la que “se habló mucho”

Maximiliano Gómez fue presentado oficialmente este lunes como nuevo futbolista de Nacional, que lo anunció en una conferencia de prensa llevada a cabo en una de las canchas de la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El exdelantero de la selección uruguaya fue transferido desde Defensor Sporting por una cifra de 500.000 dólares, a pagarse en dos cuotas por el Tricolor. El Violeta, por su parte, mantiene un 10% de la ficha del futbolista, pensando en una futura venta.

Gómez, de 28 años, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y se sumó al Bolso como una de las cinco incorporaciones —hasta el momento— de cara al Torneo Clausura, junto a Nicolás Lodeiro, Lucas Rodríguez, Matías de los Santos y el retorno del nigeriano Christian Ebere tras su préstamo en Plaza Colonia.

“Estoy muy feliz de estar en un club tan grande como Nacional”, comenzó declarando el atacante, que tuvo esta mañana su primera práctica con el plantel. “El primer entrenamiento fue muy lindo. Le doy las gracias al club por apostar en mí y darme la bienvenida. También estoy agradecido con el cuerpo técnico y los compañeros”, agregó.

“Trataré de dar el 100% y estar a la altura de este club para ganar el Clausura, que es el objetivo”, dijo, y afirmó: “Esta camiseta te pide eso: ganar todas las copas que tenemos por delante. Yo conozco lo que es Nacional. Después se verá el futuro. Yo trato de ir día a día y entrenar al máximo. Quiero hacer las cosas bien”.

Gómez también hizo referencia a su polémica salida de Defensor Sporting, club en el que se fue insultado por los hinchas en su último partido, tanto verbalmente como a través de banderas. “Se habló mucho. Hoy en día se manejan mucho las redes sociales. Salieron cosas que no tuvieron que salir. Hoy estoy acá en Nacional, feliz y contento”, aseguró.

“Siempre voy a estar agradecido a Defensor porque fue un club que me dio muchas cosas. También quiero agradecerle al presidente anterior [Alberto Ward] por cómo me trató, al Gallito Gerardo Miranda [director deportivo del Tuerto] y a los compañeros. Se portaron muy bien conmigo y me dieron una bienvenida espectacular después de la vuelta. No puedo hablar mal del club porque a mí me dio todo, pero hoy estoy en Nacional; es una nueva etapa en un nuevo club”, mencionó respecto a la institución violeta, que lo formó como futbolista.

“[Flavio] Perchman siempre tuvo diálogo con mi hermano [Carlos Gómez, su representante] y yo siempre quedé en un segundo plano porque no me gusta estar en el tema de los papeles”, contó, consultado sobre el interés que el Tricolor mostró desde enero.

Su charla con Marcelo Bielsa, la camiseta 9 y lo que le puede aportar a Nacional

Acerca de su comunicación con el entrenador de la selección, comentó: “He hablado con Marcelo [Bielsa]. Tuvimos varias llamadas. Él siempre trató de buscar la mejor versión de mí. Fueron años difíciles para mí, pero yo siempre tengo el sueño de vestir a la selección. ¿Qué jugador no quiere estar en la selección uruguaya? Si hago las cosas bien en el club, estaré teniendo la chance de vestir la celeste, que es lo más lindo”.

“Nacional juega muy bien y tiene grandísimos jugadores. Yo vengo a aportar lo mejor para el club y lo que me pida Pablo [Peirano, entrenador]. Hay que demostrar adentro de la cancha, que es lo que vale”, manifestó.

“Voy a usar la nueve”, contó respecto a su dorsal, y se refirió a Gonzalo Petit, quien utilizaba ese número de camiseta hasta ser transferido a Real Betis. “Estoy agradecido a él porque se portó muy bien, y le deseo las mejores suertes del mundo”.

“Me siento muy bien físicamente. Ya me recuperé de la lesión que tenía y estoy al 100%. Nunca paré de entrenar”, manifestó, y concluyó: “En Defensor salía mucho para jugar fuera del área porque me gusta jugar con pelota y uno se desespera cuando no la tiene, pero me gusta estar adentro del área”.

