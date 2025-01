Maxi Falcón, “un hincha más de Colo Colo”, se despidió entre lágrimas y admitió un error

Fútbol Internacional

La salida de Maximiliano Falcón de Colo Colo fue la gran novela del verano en Chile. El zaguero uruguayo no se presentó a la pretemporada para forzar su salida, que finalmente se dará al Inter Miami. El equipo más popular de Santiago pagó 600.000 dólares a Rentistas en octubre de 2020 por el 50% de su pase. Hoy vende su parte por 2.500.000 y se quedará con un 15%.

“Lo que estoy viviendo es un sueño, aunque me hubiese gustado que fuera de otra manera, porque la decisión que tomé, al no presentarme a la pretemporada, fue equivocada”, contó el zaguero de 27 años en una extensa entrevista con TNT Sports Chile. Si bien reconoció que “la forma no fue la mejor”, explicó que “fue la manera de meter algo de presión” para su venta, por lo que nunca pensó en sumarse a los entrenamientos.

Una oferta que lo sacudió



El Peluca tenía avanzado de palabra un acuerdo para la renovación del contrato, pero “llegó una oferta que seduciría a cualquier jugador que no tenga una carrera terminada”. “Es un crecimiento muy importante y lo tomé de esa manera”, dijo, y recordó que habló de esa propuesta con Colo Colo a fines del año pasado, y acordaron los términos de una salida.

“La directiva me dijo que por 3.000.000 al 100% me dejaban ir. Colo Colo tiene el 50% y me dijeron que por 1.500.000 por su parte me iría sin problemas. Llegó una oferta que superaba ese millón y medio, y me dijeron que por esa plata no me iba a ir porque soy importante para el club. Ahí empezó la negociación y terminó en esto”, sostuvo.

Se mostró apenado por la forma en que tuvo que irse, “por el tema de la gente”, y “no quería que pasara eso”. “Me considero un hincha más del club y quiero que la gente me entienda. Es un sueño para mí y la decisión que tomé fue incorrecta, y no me queda más nada que pedirles disculpas”, señaló.

"ME SIENTO UN HINCHA MÁS"



En exclusiva con TNT Sports, Maximiliano Falcón confesó sus sentimientos sobre su salida de #ColoColo. pic.twitter.com/LkItAQGzqz — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 14, 2025

Falcón descartó que su actitud fuera “una jugarreta para pedir un aumento”, y justificó la decisión de irse por una cuestión de “crecimiento personal”. Además, reconoció la idolatría que siente hacia Lionel Messi, que será su compañero, por lo que “cuando llegó esa oferta, fue un impacto”.

“Cuando dije que en Colo Clo había encontrado mi lugar, era verdad. La gente, el club y la directiva me han bancado mil cosas, como algunas expulsiones infantiles que con el tiempo fui mejorando. El club me ayudó mucho y siempre estaré agradecido. No es un adiós definitivo. Quizás no vuelva al club, pero se ganaron un hincha”, afirmó.

