Maxi Araújo fue presentado en Sporting Lisboa con una importante cláusula de salida

Sporting Lisboa presentó oficialmente a Maximiliano Araújo, el extremo zurdo por el que acordó pagar al Toluca de México 16 millones de euros. A sus 24 años, el jugador de la selección uruguaya tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo, con un contrato de cinco temporadas y una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

Como casi siempre que aparece un uruguayo en un equipo extranjero, la figura del mate se hizo presente en la campaña de expectativa. A través de un video compartido en redes sociales, se divulgó el número 20 que lucirá el ex-Wanderers en su camiseta, y aparecieron imágenes de otros uruguayos que dejaron huella en el club como Sebastián Coates y Manuel Ugarte.

“Estoy muy feliz de estar aquí, en un club tan grande. Llego lleno de ilusión y con muchas ganas. Estuve mucho tiempo fuera de mi país; me fui a México, donde el campeonato es muy bueno, y ahora estoy dando otro gran paso en mi carrera y creo que no había mejor club que el Sporting para hacerlo. Estoy donde quiero estar”, dijo Araújo a los medios de Sporting.

“Fue una decisión muy fácil de tomar. Cuando me dijeron que el Sporting estaba interesado en mí, no dudé en aceptar. Son los actuales campeones de Portugal, jugarán la Champions League y conozco la grandeza del club”, agregó el zurdo extremo uruguayo, quien recibió excelentes referencias del club de Franco Israel y Manuel Ugarte, compañeros de selección. Además, Paulinho, compañero del Toluca, también le “dijo que no dudara en ir”.

“Me considero un jugador muy agresivo. Defensivamente me gusta ayudar, y ofensivamente me gusta atacar espacios, jugar uno contra uno y llegar al área. Creo que básicamente es eso, siempre darlo todo por mis compañeros y por el equipo”, comentó al ser consultado por su juego, y dice estar “preparado para el desafío y listo para empezar a trabajar”.

Araújo quiere continuar el legado de sus compatriotas en el club. “Cada uno dejó su huella, y yo quiero dejar la mía también. Quiero hacer historia en este club, ser campeón, y algún día seré recordado de la mejor manera. Tengo muchas ganas de ponerme esta camiseta. Estoy emocionado y feliz de estar aquí. No veo la hora de jugar mis primeros minutos con el Sporting. Siempre haré lo mejor que pueda para que podamos seguir ganando títulos”, concluyó.

