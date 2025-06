Mauro Silveira al Junior para ocupar el lugar de Santiago Mele, que “es un crack”

Fútbol uruguayo

El arquero Mauro Silveira viajará esta noche rumbo a Colombia para sumarse al Junior, club que tiene como flamante director técnico a Alfredo Arias y que incorporará al también uruguayo Lucas Monzón, zaguero de Racing.

El equipo de Barranquilla abonará 600.000 por su ficha y Wanderers se quedará con el 30% pensando en una futura venta. “Es una oportunidad que estaba buscando hace años”, contó el guardameta de 25 años al programa Derechos exclusivos de Radio Uruguay.

“Fue una sorpresa porque se dio todo rápido. Sabía que se estaba comentando, pero no tan así. Y encima es una compra, que es importante para el club. Es la primera vez que me voy de Wanderers. Desde los 12 años estoy ahí, y debuté a los 18”, contó Silveira, quien seguirá el legado de Sebastián Viera y Santiago Mele, sus antecesores en el arco del Junior.

“A Viera lo miraba de chico y hablé mucho con Santiago, que en un año y medio dejó la vara altísima para los hinchas y el club. Es lo mejor que le puede pasar a un arquero uruguayo y es algo motivante. Espero que se siga hablando bien de los arqueros uruguayos”, dijo, y destacó la actitud del flamante arquero del Monterrey cuando lo llamó para contarle la noticia.

“Santi Mele es un crack. Tengo una muy buena relación con él. Me ayudó un montón y ya me puso en contacto con Javier Báez, un paraguayo que está jugando allá. allá. Me explicó todo lo que es el club, la ciudad, los barranquilleros y la gente. Me dijo que lo único complicado es el calor”, contó Silveira, quien se despidió de Wanderers el domingo, enfrentando a Peñarol.

“Siempre le pido a mi representante que me diga [sus opciones de cambiar de equipo] cuando la cosa sea concreta, porque ya me había pasado de ilusionarme al pedo. El jueves me enteré de la situación y ya hablé con Pablo Lima, un compañero de Wanderers que jugó muchos años en Colombia”, contó.

Silveira, quien defendió a la selección uruguaya sub-17 en el Sudamericano de 2017 y también formó parte del proceso de la sub-20, se ilusiona con volver a vestir la Celeste. “Estuve en selecciones formativas y ahora me falta meter la mayor”, concluyó.

