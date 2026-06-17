Mauro Arambarri fue presentado en River: “Ganar es lo que hay que hacer en este club”

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Mauro Arambarri fue oficializado como nuevo jugador de River Plate luego de superar la revisión médica y firmar el contrato que lo vinculará con el club argentino hasta diciembre de 2028.
El mediocampista uruguayo se incorporará desde este jueves a los entrenamientos del plantel dirigido por Eduardo Coudet.
El Millonario adquirió el 100% de la ficha del futbolista que pertenecía a Getafe, en una operación cercana a los seis millones de euros.
Arambarri, que defendió al equipo español desde 2017 y se convirtió en uno de sus jugadores con más partidos disputados, llega para reforzar una zona donde River buscaba mayor intensidad y presencia física.
“Estuve en contacto con Coudet. Me convenció de venir”, señaló el volante tras realizarse los estudios médicos. Además, dejó clara su mentalidad para este nuevo desafío: “Ganar es lo que hay que hacer en este club”.
Su llegada modifica los planes que había expresado recientemente, cuando había manifestado su intención de cumplir su contrato en España y regresar a Uruguay para jugar en Nacional o incluso retirarse.
El volante, formado en Defensor Sporting, volverá al fútbol sudamericano luego de diez años jugando en Europa con pasajes por Girondins Bordeaux de Francia y el propio Getafe.
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