Mauricio Lemos fue presentado en Vasco y le preguntaron por qué no eligió a Peñarol

Mauricio Lemos fue oficializado como nuevo jugador del Vasco da Gama la semana pasada y recién este martes lo presentaron en conferencia de prensa. Lució la camiseta número 4 y respondió todas las preguntas en un perfecto portugués, idioma que maneja casi como nativo por su condición de riverense.

Dos veces en la comparecencia ante los medios le preguntaron por qué aceptó la propuesta del cuadro carioca, priorizándola sobre la de Peñarol. Desde filas carboneras tienen clara la respuesta: las diferencias económicas eran abismales, y resultaba imposible competir.

“En este período tuve varias propuestas, incluyendo una de Peñarol, que es un club grande de América y del mundo. Pero en mi cabeza todavía no pasaba volver a mi país. Mi decisión fue por el club y por el campeonato. Aquí la competitividad y el nivel son muy altos. Es un buen desafío para mí”, explicó el defensor de 29 años,

Otro de los factores que lo llevó a aceptar la propuesta de Vasco fue José Luis Rodríguez. “El Pumita me habló bien de Vasco. Siempre tuve contacto con él y fue un punto importante para saber cómo está la situación del club. Me dio buenas referencias y me convenció”, dijo.

“Vine para quedarme muchos años. Quiero hacerme un nombre aquí y ayudar al Vasco a crecer”, dijo Lemos, quien firmó hasta diciembre de este año un contrato que, con el logro de algunas metes, puede renovarse automáticamente hasta 2027.

Consultado por la ilusión de volver a la selección uruguaya, dijo que “en el fútbol, si uno juega, la selección puede darse”. “Mi prioridad es ayudar al Vasco, jugar acá, tener la mayor cantidad de minutos posibles de buena forma, y después todo llega. Con el Pumita hablé eso. Él viene haciendo buenos años y está en la selección. Eso depende de lo que haga uno en su club”, dijo.

Respecto a su coterráneo Brian Rodríguez, quien está en el América de México y es pretendido por Vasco da Gama y otros clubes de Brasil, dijo que aún no habló con él al respecto. “Es un jugador muy bueno, rápido. Por algo está en la selección, y si viene nos va a ayudar mucho. Voy a mandarle un mensaje para que venga, si es que el Pumita ya no le escribió”, concluyó.

