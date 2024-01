Maureen Franco reveló el secreto mejor guardado de su carrera: la pierna hábil

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Semanas después de su retiro, el exfutbolista Maureen Franco concedió una extensa entrevista al programa Último al arco de Sport 890, y en un momento de la charla lamentó que la juventud actual “es muy distinta” a la de sus inicios como jugador. “En mi época no había Instagram, Facebook ni WhatsApp. Si querías llamar por teléfono tenías que ir a la esquina con una tarjetita”, recordó.

“Yo me quedaba pegándole a la pelota contra la pared. No me iba al vestuario a ver si habían subido una foto mía de la práctica o si tenía 50 comentarios en una foto que subí. Esas cosas se han ido perdiendo. Y la repetición es la base de la perfección”, sostuvo, reivindicando el hecho de quedarse a practicar remates después de los entrenamientos.

“Yo nací con condiciones naturales, pero a pegarle a la pelota tuve que aprender. Cuando empecé a jugar en el baby fútbol, era derecho. Mi tío jugaba de puntero izquierdo en Liverpool y fue el que me hizo pegarle de zurda. Por eso siempre se me hizo más fácil definir con las dos piernas”, comentó, para sorpresa de los presentes.

También contó que empezó jugando de 10 en su Durazno natal, llegó a las formativas de Nacional y fue goleador, y Wilmar Cabrera lo llevó del área al carril zurdo. Luego debutó de lateral izquierdo en el primer equipo, con Daniel Carreño como entrenador en 2002, pero recién en Cerrito, en 2007, se estableció como atacante hasta el final de su trayectoria.

“Tiros libres me quedaba una hora por día pateando. Además a Juan [Ramón Carrasco] le encantaba quedarse a patear, y en el Tróccoli nos podíamos quedar horas con el Mono Irrazábal y Gastón Hernández, que se quedaban a atajar. La repetición es la base de todo. Y cuando entrenás donde jugás, no necesitás ver el arco para saber dónde está”, afirmó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy