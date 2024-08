Matías Viña se rompió el ligamento cruzado anterior y no jugará por lo que resta del año

El pasado domingo 11 de agosto, Matías Viña terminó sentido en su rodilla derecha tras el partido que su equipo, Flamengo, empató 1-1 con Palmeiras por el Brasileirão. Luego de eso se constató que la molestia era en la zona de los meniscos, pero de todos modos le hicieron más estudios días más tarde y, lamentablemente, los resultados arrojaron lo peor.

El daño llegó hasta el ligamento cruzado anterior y este jueves fue intervenido quirúrgicamente. Además, el médico Max Ramos, que fue el encargado de operarlo, junto al doctor Márcio Tannure, gerente de salud y alto rendimiento del Flamengo, decidieron intervenir también una lesión (minifractura) en la tibia que padecía con anterioridad. El procedimiento se llevó a cabo en Río de Janeiro.

De esta manera, el lateral izquierdo de 26 años se perderá lo que resta de la temporada. No solo no podrá jugar con el Mengão, en el que estaba siendo titular, sino que tampoco estará disponible para la selección uruguaya, que en setiembre, octubre y noviembre tendrá actividad por las Eliminatorias mundialistas. Regresará a las canchas recién en 2025.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Matias Viña realizou cirurgia para fixação de fratura na tíbia e reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar pelo Doutor Max Ramos, acompanhada pelo Doutor…