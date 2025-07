Matías Arezo, más cerca de volver: Peñarol llegó a cifra que pidió Gremio por un préstamo

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Peñarol sigue intentando armar “el mejor plantel posible” para encarar la segunda mitad del año, en la que tendrá el duelo de octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing y el torneo Clausura, el cual deberá ganar para llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Jesús Trindade y Emanuel Gularte ya fueron incorporados y serán presentados en las próximas horas, pero van además por un arquero, un extremo y un centrodelantero, posición en la que es “prioridad” el retorno de Matías Arezo.

El Carbonero sueña con “tener a Leo [Fernández] con 26 años, a Arezo con 22, [Emanuel] Gularte con 26, Nahuel Herrera con 20”. “Estamos intentando armar la columna que nos pongan en competencia internacional”, comentó Ignacio Ruglio.

Con respecto a la posible vuelta de Arezo, señaló: “¿Quién no lo quiere con 22 años, con lo que fue para el club y con las ganas que tiene de jugar? Se enamoró de Peñarol y fue feliz porque se fue siendo un gurí y no le ha tocado jugar en otros lados. La gente se enamoró de él”.

“Si firma, llega. Y si no firma, no llega”, indicó, y añadió: “Él dice: 'respeto mi contrato en Gremio porque fue el que hizo el esfuerzo, pero si me va a pasar lo mismo que en Granada, déjenme ir a un lugar donde mi ficha se va a valorizar por jugar'. Tenemos ejemplos sobrados de esos y Arezo es uno”.

“Lo que él está reclamando suena lógica y para la gente de Gremio también suena lógica que el lugar al que quiere venir. Hablamos todos los días con las autoridades de Gremio”, ahondó en diálogo con el programa Minuto uno de radio Carve Deportiva.

Sin embargo, “hay coyunturas puntuales como que Gremio necesita conseguir otro '9' antes de dejarlo salir”. “Me pongo como presidente de Peñarol y si yo estuviera en Gremio, estaría pidiendo lo mismo”, agregó.

“Empiezan a acortarse los tiempos porque nos pusimos como fecha para tener las cuatro, cinco o seis contrataciones en Los Aromos después de la licencia [post clásico]. En esta semana y pico empezás a pisar el acelerador”, mencionó.

Luego, Ruglio dio a entender que la posibilidad de Arezo es más que viable, ya que “nunca” desde Gremio les pidieron que comprendieran una parte de la ficha del jugador: “Nos dijeron de un préstamo y llegamos al número porque para nosotros es prioridad total”.

“El día que nos dijeron 'pongan esto por el préstamo', dije 'listo, esa plata está, ni cinco mil dólares te bajo'. Ahora van a buscar un '9'”, dijo Ruglio, que confirmó que el cargo es de algo menos de US$ 500.000 y que en diciembre Peñarol tendría opción de compra.

Es así como en caso de que Gremio contrate un delantero en los próximos días, Matías Arezo pegaría la vuelta a Peñarol, club en el que brilló en 2023 con 22 goles en 40 partidos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy