Matías Arezo jugó para Gremio, que conquistó un nuevo título, y habló de su futuro

Gremio derrotó a São José Esporte Clube 2-0 como local este martes, en el marco de la Recopa Gaúcha. El partido no concitaba demasiada atención, considerando que São José compite en el Brasileirão D, por lo que los tricolores eran ampliamente favoritos.

Alusson Edward abrió el tanteador a los 16’ y Francis Amuzu aumentó la diferencia siete minutos después para el elenco dirigido por Luiz Antonio, quien, por lesión, no pudo contar con el danés Martin Braithwaite, habitual titular en la delantera.

Gremio sí utilizó a Matías Arezo los primeros 79 minutos. Al uruguayo, quien malogró una oportunidad muy clara en el primer tiempo, le cometieron un penal, que ejecutó Franco Cristaldo y atajó el arquero Fábio Rampi.

Tras el partido, a Arezo le consultaron por el futuro y evadió la respuesta. “Es una incógnita. Con el club no hemos hablado nada aún. Estoy aquí, concentrado en lo que está pasando, pero por ahora no tengo novedades”, dijo.

En medio de las negociaciones para que vuelva a Peñarol, le preguntaron qué quiere hacer y evitó ser tajante. “Pertenezco aquí y eso no depende de mí. Gremio es el club que me contrató, estoy feliz y de lo que acontezca no tengo novedades”, concluyó.

Peñarol mantiene el optimismo en cuanto a la posibilidad de poder ficharlo por un año a préstamo, con cargo y una opción de compra. Los tricolores aguardan por mejores propuestas de compra definitiva.

