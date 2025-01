Matías Abaldo habló sobre su salud mental y contó que recibió mensajes de Suárez y Cavani

Fútbol uruguayo

Matías Abaldo, quien fue licenciado por Gimnasia de La Plata este miércoles para atender “cuestiones personales relacionadas con su bienestar”, contó cómo se encuentra actualmente: “Me siento mucho mejor y un poco más tranquilo. El Chino [Lasalvia] me arropo como si fuera mi padre”.

El campeón del mundo sub-20 agradeció el apoyo recibido y reconoció a dos futbolistas puntuales: “También quiero darles las gracias a toda la gente que me escribió, como personas de mi barrio y gente importante como Luis Suárez y Edinson Cavani. Me han escrito miles de personas. Me conmueve el respaldo que hay desde el ambiente. La estaba pasando mal, y saber que está ese apoyo me hace abrir la cabeza de muchas maneras. Eso muy importante para uno”.

En una entrevista en el programa Punto penal de Canal 10, el atacante dijo cómo comenzó a tratar el tema: “Fui directamente a mi familia y al Chino. Hace unos días atrás, parecía que todo estaba bien. No había hablado con nadie antes, ni siquiera con los profesionales del club. Eso fue lo peor que hice”.

Además, Abaldo aconsejó a quienes están pasando por situaciones complicadas en cuanto a salud mental: “Si pueden hablarlo antes, con la persona que sea, mucho mejor”.

El atacante contó que “sentía presiones y mochilas que no tenía que cargar”, como “algunos temas personales y extrafamiliares”, y dijo que “hablarlo es la solución”. “Es un agobio que capaz por momentos lo podés pasar, pero llega un momento que, de tanto guardar y guardar, explotás”, manifestó.

Y concluyó refiriéndose a la chance de retornar a Defensor Sporting en este mercado de pases, que según Lasalvia es algo “muy probable”: “Sería lo ideal. Lo veo así porque es mi casa y es donde mejor me voy a sentir”.

