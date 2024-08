Matías Abaldo fue reservado por Bielsa para las Eliminatorias. ¿Qué otras sorpresas hay?

Eliminatorias

El próximo mes de setiembre se reanudan las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Marcelo Bielsa ya empieza a preparar la lista de convocados para los dos encuentros de esa fecha doble, que serán el viernes 6 en el Estadio Centenario a las 20:30 horas frente a Paraguay y el martes 10 a las 19:00 en el Monumental de Maturín contra Venezuela.

Para delinear la lista final de jugadores que participarán, el entrenador argentino está reservando futbolistas, y ya comenzaron a filtrarse algunos nombres. Uno de los más llamativos es, sin lugar a dudas, el de Matías Abaldo, extremo de 20 años, campeón del mundo sub-20 con Uruguay, que lleva tres goles y tres asistencias en 16 partidos este año en Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Estar en la mira de la selección me da una ilusión tremenda y muchas ganas de pelear un lugar. Ayer me llamó mi representante [Edgardo Lasalvia] para darme la noticia de la reserva a la selección. Fue una sorpresa, no me lo esperaba”, dijo este lunes a 100% deporte de radio Sport 890, y añadió: “Con Bielsa estuve en el Preolímpico sub-23. Mucho aprendizaje estar con él ahí, tenerlo cerca te ayuda mucho y te da un envión de querer estar en la selección mayor”.

Abaldo no es el único campeón del mundo sub-20 que integra esta lista de reservados, que es más larga de lo habitual debido a las posibles sanciones que pueden llegar a sufrir algunos futbolistas por los incidentes frente a Colombia en la Copa América. El extremo confirmó que habló con Luciano Rodríguez por su reserva y que se contactará con Randall Rodríguez, quien también lo está.

Otros nombres que están en la lista de reservados, según informó radio Sport 890, son Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, a quienes se les sumó su otro compañero uruguayo en América: Rodrigo Aguirre. También forman parte Rodrigo Zalazar, volante del Sporting Braga portugués, y dos de los charrúas de River Plate: Agustín Sant’Anna y Nicolás Fonseca.

Cabe destacar que Uruguay no contará en las siguientes tres dobles fechas con Ronald Araujo, quien sufrió una lesión en el tendón isquiotibial del muslo derecho, ni con Matías Viña, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Además, Giorgian de Arrascaeta se retiró sentido ayer del partido de Flamengo y se estima que es un problema muscular que le llevará unos 20 días de recuperación, por lo que es duda.

