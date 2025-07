Mateo Vista, de Cerrito, habló tras choque de cabezas; su compañero llevó la peor parte

Fútbol uruguayo

Mateo Vista, uno de los jugadores de Cerrito que protagonizó un impactante choque de cabezas en el partido del sábado frente a Uruguay Montevideo por la Segunda División Profesional, habló con el programa El polideportivo y transmitió tranquilidad por su estado de salud, ya de alta y pensando en la vuelta a las canchas.

“Salté a cabecear y sentí un golpe seco, como que me atropelló un camión”, dijo sobre el impacto con su compañero Agustín Rodríguez en el Parque Palermo. “Después recuerdo cuando estaba en el piso y los médicos me tiraban agua. Estaba lleno de sangre y no entendía nada porque me dolía todo”, narró.

“En el momento, cuando caí, estaba boca arriba y veía que todos se agarraban la cabeza. Veía sangre nada más y no sabía bien qué tenía. Ahí el médico me dijo que me quedara tranquilo y empezaron a hacerme el procedimiento para parar el sangrado”, valoró, y definió lo ocurrido como “una desgracia con suerte”.

La espera en la vereda: “Un desastre”

Tras el accidente, Vista tuvo que esperar una ambulancia para ser trasladado a un hospital, pese a que había un móvil en el escenario de Central Español. Por protocolo, las ambulancias que están en las canchas cumplen una función de primeros auxilios pero no pueden irse hasta que llegue otra.

“Escuchamos que estaba la ambulancia para llevarnos al hospital, pero al salir a la calle nos encontramos con que no nos podía trasladar. Estuvimos en los bancos de la plaza esperando. No tenía noción del tiempo porque estaba muy mareado, pero por lo que me dijeron fueron 25 minutos. Un desastre. Las sanidades de Cerrito y Uruguay Montevideo estuvieron con nosotros y nos taparon con camperas”, explicó.

El partido siguió pese a que el ánimo entre los jugadores no era el mejor. “Estando en la calle estaban nuestros compañeros y rivales con nosotros. Pensé que se iba a suspender porque la situación fue bastante grave. Mis compañeros no estaban enfocados como para seguir. No sé por qué se decidió continuar. Creo que debía suspenderse”, expresó.

Su estado y el de su compañero

Sobre su situación actual, dijo haber sufrido “un corte bastante grande” y le dieron “siete puntos en la parte del parietal”. “Me hicieron una tomografía y por suerte salió todo bien. El cirujano me dijo que entre 10 y 15 días tengo que estar con los puntos y evitar hacer deporte. Cuando me saquen los puntos puedo ir volviendo de a poco a las canchas”, agregó.

De noche recibió un llamado de Diego Scotti, presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, “consultando por la situación”. “No hemos recibido explicación de por qué no había ambulancia. Quienes son responsables creo que deberían hacerse cargo”, dijo.

Por último, dijo haber hablado “anoche con Agustín”, quien “está un poco más complicado”. “Tuvo hundimiento de cráneo y pérdida de conocimiento. Sé que ayer le dieron el alta, pero estaba con bastante líquido y tiene que volver el lunes al hospital porque seguramente lo vayan a operar. Él estuvo con vómitos”, concluyó.

