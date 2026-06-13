Mate, asado y truco: los jugadores uruguayos compartieron una cena llena de tradiciones

Mundial 2026

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La selección uruguaya continúa afinando detalles para su estreno en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, pero también hubo tiempo para una de las tradiciones más arraigadas de la cultura celeste: el asado.

La delegación uruguaya compartió este viernes por la noche imágenes del primer asado realizado en Playa del Carmen, lugar elegido como base de concentración antes del debut frente a Arabia Saudita.

En las fotos difundidas en redes sociales se observa al cocinero de la selección, Aldo Cauteruccio, preparando la comida para todo el plantel, cuerpo técnico y funcionarios que integran la delegación.

Además, varias imágenes muestran a los futbolistas uruguayos compartiendo el momento, en una instancia de distensión dentro de la preparación mundialista.

“Que nunca se apague la llama”, escribió el mencionado asador de turno acompañando la frase con un video de la realización de la cena mientras varios futbolistas jugaban al truco con apuestas de por medio o intercambiaban amenas charlas. .

El asado se convirtió así en una pausa especial antes de la competencia, manteniendo una costumbre que acompaña históricamente a los grupos uruguayos en los grandes torneos.

La Celeste debutará el próximo lunes a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami ante Arabia Saudita, por el Grupo H del Mundial.

Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también en Miami, y cerrará la fase de grupos ante España el 26 de junio en Guadalajara, uno de los grandes candidatos al título.

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