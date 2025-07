Markarián sobre su salida de Danubio: “Mi participación era cada vez menos importante”

Fútbol uruguayo

Danubio anunció este lunes, a través de un escueto comunicado, la desvinculación de Sergio Markarián del cargo de asesor deportivo “debido a temas personales y familiares”. Un día después, el exentrenador habló en 100% deporte, de Sport 890, y dio una versión con matices, más allá de explicar que “el comunicado lo dice claramente”.

“Algunas cosas se fueron dando de manera tal que mi participación era cada vez menos importante. No sintiéndome capaz de ayudar, prefiero alejarme”, dijo Markarián, quien aclaró que no tiene “ninguna diferencia con el presidente ni con el vice” de la institución. “Está todo en orden. No hay ningún tipo de especulación”, afirmó.

“Danubio es un club bastante difícil, no es sencillo. Tiene mucha gente, intereses y situaciones, y vive una crisis deportiva y económica importante. Dentro de ese panorama, uno trata de ayudar, pero no todo lo que uno quiere hacer se puede. Eso determina situaciones. Eso, sumado a alguna cuestión personal que espero sea transitoria, determinó ese comunicado que hizo Danubio, con el que estoy de acuerdo”, indicó.

Sobre su corta estadía en el club al que supo dirigir a comienzos de los 80 y en 2010, dijo que su asesoramiento “tuvo un grado más o menos importante de influencia en el primer mes”. “Después eso fue disminuyendo por distintas razones. En la medida que no me siento capaz de dar una opinión que pese y resuelva problemas, no tiene sentido mi permanencia”, argumentó.

Markarián aclaró que no tuvo “nada que ver” una posible diferencia en la interna sobre la continuidad de Juan Manuel Olivera como director técnico del plantel principal. “Es un tema del que no voy a opinar. Cuando Danubio me pidió que me acercara, una de las cosas que pedí fue que mantuvieran al entrenador, cosa que el club hizo. Logramos sostenerlo hasta donde hemos podido”, apuntó.

Por último, dijo que Danubio es “un club maravilloso, con una hinchada de locos, muy solidaria con el equipo, que es la que más sigue a su club en las buenas y en las malas”. “Y tiene un grupo de jugadores que está dejando el alma en cada partido. Me he hecho hincha de cada uno de ellos”, concluyó.

