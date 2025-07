María Sara Grippoli, la taekwondista olímpica que se prepara para otro importante desafío

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

María Sara Grippoli llegó al deporte para hacer historia, clasificando al taekwondo uruguayo por primera vez en la historia a los Juegos Olímpicos y además siendo la abanderada en la cita de París, una distinción guardada para pocos deportistas.

A sus 20 años, un nuevo desafío aparece en su carrera y es la participación en los Juegos Panamericanos Júnior (sub-23) que se realizarán en Asunción del Paraguay del 9 al 23 de agosto, una cita a la que no le fue sencillo clasificar, pero a la que prepara “con sacrificio y dedicación” para ir a ganar.

Pero como inicio tienen las cosas, su historia comienza desde muy pequeña, a los 5 años: “Empecé en la Academia Lee, con la motivación de mi padre que siempre estuvo vinculado a las artes marciales. Al principio era una actividad extracurricular junto a mis hermanas, pero con los años me fui enamorando y pasó a ser parte de mi vida. Nunca lo dejé”, expresó.

“De a poco fui avanzando los grados para llegar a cinturón negro, y a los 12 años comencé en la modalidad de pelea [kyorugui], algo que me fascinó. A los 15 ya integraba la selección nacional, pero sin viajar tanto, hasta que en el 2022 tuve mi primer acercamiento con lo internacional, algo que comenzó a crecer”, relató.

Así fue como comenzó a ganarse un nombre fuera de fronteras, sabiendo esperar su momento y lugar, llegando a los Juegos Panamericanos de Santiago en 2023 y luego a los Juegos Olímpicos de París.

La cita francesa

Grippoli llegó a los Juegos Olímpicos tras conseguir una plaza inédita en su deporte, algo que la transformó en referencia ineludible para la historia olímpica de esta arte marcial.

“Lo viví como un sueño, aspiraba llegar, pero nunca lo imaginé como posible”, recordó de la obtención de su pasaje, para luego explicar lo que vivió: “Aprendí un montón, disfruté muchísimo y busqué progresar en la competencia. La experiencia fue todo, estar compartiendo con los mejores, algo increíble”.

La joven deportista uruguaya perdió ante la española Adriana Cerezo en la categoría de hasta 49 kilos, en su primera gran presencia a este nivel de exigencia: “El hecho de saber que soy olímpica me impactó, pero también es un impulso clave para mi futura carrera”.

“Representar a Uruguay en una cita de este tipo es un logro tremendo, todo el trabajo y sacrificio a la larga tiene su recompensa. Sentirme a la par de las rivales que estaban en los Juegos, transitar esa experiencia, fue un cambio importante. Ahora me pongo como meta los Ángeles 2028, pero yendo con competencias a corto plazo, con la convicción que con dedicación y trabajo se puede llegar”.

A tierras guaraníes

Los Juegos Panamericanos Júnior de agostó la tendrán como una de las principales cartas de presentación para Uruguay en la cita, tras su pasaje por París y sus buenas actuaciones internacionales previas.

Ahora, conseguir el cupo para llegar a Asunción, por momentos se hizo cuesta arriba: “Fue una clasificatoria compleja porque eran varias competencias en la que había que sumar puntos y en la primera no pude hacerme presente por estar en París. Apenas terminaron los Juegos hubo otra en Perú donde no me fue tan bien y es lógico por el desgaste acumulado.

“De a poco fui creciendo, sumando puntos y tenía la presión de conseguir el cupo, que no se me hizo nada fácil. Cuando lo logré, sentí que había cumplido el paso necesario para ir por otra gran meta”, mencionó.

“Ahora me estoy preparando al máximo porque el nivel será alto”, proyectó de la competencia que afrontará: “Conozco a todas las rivales y son de países fuertes, pero considero que estoy a la par. Voy a ir con la idea de ganar, estoy emocionada de pelear allí y para eso estoy entrenando muy duro, con campamentos de entrenamientos y algunas competencias previas”.

La taekwondista tampoco eludió la presión de ser olímpica y llegar con ciertos pergaminos previos a esta competencia en Paraguay, algo que explicó: “Sentí algo de presión para clasificar, pero ahora estoy tranquila, siento que mi nivel es muy bueno”.

“Estoy concentrada en mejorar para llegar con todo. Enfocada y manejando esta parte que forma parte del alto rendimiento. Sé que voy a dar el máximo como siempre, más por mi país”, cerró diciendo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy