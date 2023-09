Marcelo Bielsa y su reflexión sobre los medios de comunicación: "Hay una lógica perversa"

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya de fútbol, se refirió a varios aspectos relativos a la doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Ecuador venidera, el estilo que pretende conseguir con las armas que tiene y analizó su visión del periodismo: “donde no importa el contenido”.

Bielsa, comenzó hablando de las ausencias que tendrá en estos dos juegos y mencionó: “hay muchos jugadores que no pudieron ser reservados. Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, por estar suspendido, Ruben Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, que sufrió una lesión en este último tiempo, Brian Ocampo que arrastra una dolencia importante. Normalmente de un grupo potencial de 33 o 34 jugadores no hay tantas bajas, pero está dentro de lo que sucede en el fútbol”

Además comentó las charlas que mantiene con los jugadores celestes y como trata desde allí de ir plasmando lo que pretende en cancha: “no ignoro que darle estilo a un equipo sin poder prepararlo es una tarea complicada. ¿Qué se puede hacer si uno no puede entrenar a un futbolista? Hablar sobre jugadas, jugadores, formas y tratar que en ese contacto se generen coincidencias. Mostrarle al futbolista que sabe hacer lo que se pide, que es capaz de realizarlo para aportar al equipo”.

“Esto es producto del sitio que se le da al futbol a nivel de selecciones, es decir, nos dicen van a competir, pero no van a poder ser un equipo porque no ofrecen el tiempo necesario para que se ensamble”, reflexionó sobre la modalidad de trabajo que tienen los combinados nacionales: “si para preparar un partido hay un día de entrenamiento, está clarísimo que la individualidad está por encima del diseño y la articulación colectiva. Esa es la realidad de todos, a la que hay que adaptarse”.

A su vez hizo referencia a la participación de Diego Pérez en algunos entrenamientos y explicó: “esta momentáneamente integrado a algunos trabajos que hacemos con un grupo de sparrings y colaboradores. Es una alegría contar con él”.

El periodismo

Bielsa, sobre el final de la conferencia fue nuevamente consultado sobre la situación de Luis Suárez y Edinson Cavani, la charla que no se dio y la afectación, que según el periodista, esto tiene en la venta de entradas.

El argentino, con mucha tranquilidad y paciencia, le dedicó un buen rato a reflexionar sobre el periodismo y los medios de comunicación: “el efecto que tiene en el aficionado, no lo puedo medir. Si veo claramente lo conveniente que es para los medios que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas para que activen la polémica”.

“A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, lo que se activa es la polémica”, repitió y fue detallando: “esto pasa por dos situaciones antagónicas, donde las argumentaciones prácticamente no importan, pero si generar posiciones opuestas”.

“A mi me importa la opinión de los destinatarios de lo que los medios comunicación comentan. Estos últimos pueden decir cualquier cosa, aquello o la opuesto sin sonrojarse, mientras eso les permita aumentar la cantidad de gente que los oye. Esa es la ley que impera en el oficio que a ustedes les toca y es propia de esta época, donde lo importante no es lo que se diga sino la cantidad de gente que lo escucha”, aseveró.

“Es una estructura que les deja decir lo que quieran, pero guarda, que los escuche mucha gente. Actúan de ese modo, no me asombra ni lo critico, lo convalido, es una lógica perversa a la que se ven sometidos. Las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol, les demandan que sean escuchados. Cada vez los recursos son peores, con tal de que el publico siga escuchando”, concluyó.

“A mí no me importa lo que digan los medios o periodistas, pero si el efecto que acarrea”, dijo el entrenador y cerró: “trato de ver que opinan los lectores, escuchas o televidentes de lo que dicen ustedes y no crea que las conclusiones que sacan los periodistas se reflejan en ellos”.

“Ustedes sabrán en que escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad”, continuó y cerró: “no me guiaría por lo que ustedes dicen, sino por lo que gente opina de lo que ustedes dicen”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy