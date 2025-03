Marcelo Bielsa y su autocrítica: “Soy responsable de lo que el equipo no consigue”

Eliminatorias

El entrenador argentino Marcelo Bielsa hizo una serie de reflexiones generales sobre el presente de Uruguay en las Eliminatorias tras el empate sin goles ante Bolivia que dejó al combinado con 21 puntos acumulados de 42 posibles.

“¿Si me está identificando o no?. Es el equipo que yo dirijo”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa sobre su tradicional estilo de juego ofensivo y lo que muestra esta selección celeste: “Tengo jugadores muy buenos, no solo buenos, sino que muy buenos. Eso no es necesario que yo lo confirme, ustedes aprecien donde juega el 70% u 80% de los integrantes del plantel y notarán que estoy diciendo algo que es cierto”.

“De ninguna manera el equipo no me representa”, dijo, para ampliar: “Los equipos representan a los jugadores y cuerpo técnico no solo si juegan bien, también si lo hacen mal, o no lo hacen en proporción a las cualidades que tienen”.

“Si un entrenador cuenta con futbolistas como los que tiene Uruguay y no logra por lo menos generar opciones de gol en proporción a su potencial, o dominar momentos mas extensos de los partidos, hay algo a mejorar. Entonces me representa y soy responsable de lo que el equipo no consigue”, señaló.

Y al analizar los últimos partidos comentó: “Tampoco estoy de acuerdo de que todo haya sido tan malo, con Argentina hubo momentos de valor, principalmente en el primer tiempo. Con Ecuador y Colombia también”, destacó.

El camino

Al ser consultado sobre las diferencias entre lo bueno mostrado en la primera rueda de Eliminatorias y el descenso que se nota en la segunda, comentó: “No hay ninguna duda que el segundo segmento no esta siendo igual, pero hay diferentes evaluaciones. Ecuador y Colombia tienen una actualidad deportiva muy buena, Argentina ni que hablar, Brasil salió de su bache, acá [en El Alto] es muy difícil ganar, pero lo último que quiero es presentar excusas”.

“La respuesta sobre lo que pienso es: tengo a mi disposición una estructura como la que me provee el director de selecciones nacionales [Jorge Giordano] canalizando los recursos disponibles, un grupo de jugadores muy bueno, logística adecuada, el tiempo que llevo trabajando, la ayuda del fútbol local, todo eso ameritaba una realidad mejor que la que indica la tabla hoy”, aseveró.

Y cerró hablando sobre lo difícil de conseguir una regularidad durante la competencia: “¿A quién no le esta costando? Argentina es al que menos le cuesta quizás, a todos los demás sí. Es cierto que Uruguay debería estar más cerca de los que les cuesta menos lograrla”.

“Analizar una competencia tan compleja como ésta solo con datos estadísticos a veces lleva al engaño y analizarlos todos es interminable”, cerró.

