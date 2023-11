Marcelo Bielsa: Los grandes elogios al ciclo Tabárez y su parecer del Campeonato Uruguayo

Selección

Tan extensa como jugosa fue la conferencia de prensa que brindó Marcelo Bielsa en la noche del viernes en el Estadio Centenario, en la que recorrió nombres de la historia del fútbol uruguayo como el de Fabián O’Neill, que reconoció lo que se perdió por no haberlo conocido más, o Antonio Alzamendi.

Pero sí hizo un punto y aparte en el proceso de Óscar Washington Tabárez, al que se encargó de enaltecer por la tarea y obra que gestó con la Celeste.

“Tabárez educó al grupo actual”, comenzó diciendo, y agregó: “Para gestar a Darwin Núñez no se puede prescindir de Suárez o Cavani. No hay absurdo más grande que la frase ‘yo no copio a nadie’. Cuando usted aprende, le enseñan algo que descubrió otro”.

“La gran riqueza que noté en este grupo es que están educados unos a otros”, siguió recorriendo su línea de pensamiento, y continuó: “Uruguay es lo que dejó impreso Tabárez en su extraordinario paso de 15 años y yo veo eso, la herencia de unos a otros. Después no hay algo uniforme”.

“Ugarte, Vecino, Bentancur son contenciones, y Martínez es un proyecto lleno de futuro, y son tan distintos entre sí que decir que hay un modelo es utópico ¿Qué es lo unificador? Un amor muy grande por la camiseta, eso está clarísimo, además de una entrega y coraje competitivo muy alto”, expresó.

Por último, habló de la actividad local, el Campeonato Uruguayo, y dejó su parecer: “Es cada vez más difícil imponerse. Los que aparentemente parecen los mejores, les cuesta imponerse y [la competencia interna] tiene la virtud de hacer madurar antes a los jugadores para irse al extranjero”.

“Divida los que juegan fuera del Uruguay entre malos, regulares y buenos. Si los regulares volvieran al Campeonato Uruguayo, sería mucho mejor de lo que es. Es enormemente competitivo, pero no se puede ignorar que cada jugador que se destaca deja de pertenecer a la liga. La misma es constantemente vaciada”, cerró.

