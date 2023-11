Marcelo Bielsa: La gambeta en el fútbol, la anécdota con Burrito Ortega y Fabián O'Neill

Selección

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, en la extensa conferencia de prensa realizada el viernes en el Estadio Centenario, se tomó varios minutos para compartir algunas reflexiones futboleras, una de ellas acerca de la gambeta y su importancia en el fútbol.

Consultado sobre una charla que tuvieron el entrenador español Juan Manuel Lillo y el exjugador y ayudante de Lionel Scaloni, Pablo Aimar, donde manifestaron su preocupación sobre que el fútbol a un toque hace peligrar la desaparición de los gambeteadores, el argentino hizo una reflexión a fondo.

“Lillo es una eminencia en el fútbol. Pablo Aimar fue un jugador único. Siempre pensé que iba a ser el mejor jugador del mundo, pero finalmente no lo logró, pero desplegó un fútbol extraordinario”, comenzó diciendo.

“Al jugador no se le enseña a gambetear, es una de las pocas cosas que es imposible de enseñar. Es más, para ver hasta qué punto no se puede enseñar, en las academias de formación de futbolistas se le proponen a los niños dos o tres formas de eliminar rivales evitando la gambeta. No se puede enseñar porque el jugador inventa y aplica una forma de gambetear que no responde al momento que se espera. Tiene vida propia”.

“De la misma forma que no se enseña, tampoco se anula”, continuó y amplió: “la única forma es reprimiéndola y eso es un verdadero sinsentido. Ningún entrenador debería reprimirla".

Y allí lo ejemplificó recordando la eliminación albiceleste en el Mundial del 2002, cuando el era el entrenador: “cuando dirigía a Argentina pasó lo que pasó en el partido con Suecia en el Mundial de Corea y Japón. Tengo mucho afecto por Ariel Ortega, jugador único, extraordinario. Después del partido, estábamos asimilando esa derrota tan difícil y Ortega me dijo '¿cómo puede ser que yo en 90 minutos no encontré una gambeta para ganar este partido?'. Argentina jugó muy bien, creó 15 situaciones de gol. Y Ortega amaba la gambeta y lamentaba no haberla podido encontrar”.

“Yo propongo que el jugador gambetee”, expresó y se refirió a un talentoso de nuestro fútbol: “Fabián O'Neill, que murió hace poco, en Uruguay lo describían como uno de los mejores del mundo y yo dije, 'pucha, lo que me he perdido por no haberlo conocido más'. Esas son las cosas que a mí me gustaría conocer, porque este no es mi país y me encantaría, La gambeta debería ser bendecida y no reprimida”.

