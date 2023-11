Marcelo Bielsa: El presente de Luis Suárez y su posibilidad de retornar a la selección

Selección

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se refirió al presente de Luis Suárez, reservado para la doble fecha de Eliminatorias ante Argentina y Bolivia y a la espera de una posible convocatoria, y lo definió como “un gran jugador, gloria del fútbol uruguayo y absolutamente vigente”.

A la hora de analizar la actualidad del Pistolero, el argentino fue claro al decir: “En un jugador como Suárez, más allá de cualquier consideración, por más positiva que se pueda hacer, lo que habla por él son los goles, y en ese sentido la realidad marca que convierte con regularidad y que el equipo para el que se desempeña [Gremio] está en una posición de privilegio”.

Y amplió: “Es muy influyente en su desempeño, convirtiendo y asistiendo. Esa descripción es suficiente para saber que lo que está haciendo en muy valioso”.

Consultado sobre la reserva y una posible citación, a diferencia de los cuatro partidos anteriores, manejó conceptos que ya había profesado anteriormente, vinculados a los medios de comunicación: “Hay necesidades distintas respecto de la difusión de las decisiones. Lamento no tener para decir nada nuevo, para mí la condición de que un jugador sea reservado es un recurso reglamentario que plantea la organización de la competencia y, desde mi punto de vista, no debe ser difundido”.

“Hacerlo deja expuestos a aquellos que no sean parte del grupo final y eso tiene valor, porque no sé si los conozco a los jugadores, pero hace mucho tiempo que trabajo con ellos y hay que ser muy cuidadosos con su autoestima”, amplió, y fue a más: “Una forma de hacerlo es recurrir a él cuando es necesario y no excluirlo de una potencial nominación. Es mucho más sencillo para los medios de comunicación descartar mi mirada y privilegiar la propia, que pasa por responder a la expectativa popular y no esperar a que los hechos estén confirmados para valorarlos”.

“¿A lo largo de estos seis partidos de Eliminatorias la realidad de Suárez ha cambiado?”, se preguntó, para luego responderse: “Creo que no, siempre su rendimiento se expresa en goles y los está haciendo, ese es su objetivo por la posición en la que juega y sus características. Su rendimiento ha sido parejo y se denota que juega bien, además de por los goles, por el parámetro de las asistencias”.

Transitando esa línea, aseveró: “No solo es importante que sea un finalizador, sino también lo que hace en la generación para que convierta otro compañero, dos aspectos que redondean su realidad. Asiste y convierte, algo que hace regularmente con su equipo, que va primero, y es integrante de la delantera más goleadora del campeonato brasileño. Cuando doy tantas vueltas para responder la misma pregunta no me siento cómodo con respecto de ustedes [los medios], porque me siento un charlatán”.

Consultado sobre una posible charla con el salteño, expresó: “A partir de que Suárez indicó con claridad que su expectativa es ser convocado, no consideré, ni considero, necesario expresarme de otra manera que convocándolo o no”.

“La convocatoria de un jugador no se hace para satisfacer ni al público ni al futbolista. Tampoco es producto de la presión de los medios o los hinchas. Si uno convoca tiene que corresponder la decisión, otorgando la posibilidad potencial de que tenga minutos”, cerró.

