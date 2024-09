Selección

Marcelo Bielsa: “El resultado fue generoso con nosotros, no representa lo que pasó”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, señaló que el empate sin goles ante Venezuela en Maturín, fue “generoso” para Uruguay de acuerdo al desempeño mostrado en cancha.

Bielsa, en conferencia de prensa, a la hora de analizar el partido, expresó: “El resultado fue generoso con nosotros, conseguimos un punto que no representa lo que pasó en la cancha, especialmente en nuestra área”.

“Sufrimos muchas situaciones de peligro, pero sin atenuantes”, dijo más tarde, y agregó: “Creo que con la formación que presentamos deberíamos haber jugado un partido más igualado y con mayor cantidad de generación de peligro. No creo que la formación de nuestro equipo justifique la superioridad que demostró Venezuela y creo que la lluvia ayudó a que el duelo fuero intenso en todos sus minutos”.

“Con los jugadores que tuvimos en el campo estábamos en condiciones de jugar un partido más igualado, principalmente en el primer tiempo donde durante un segmento importante defendimos bien, pero la recuperación no nos permitió atacar, cuando el espacio era propicio”, aseveró, y dijo: “Después de recuperarla la perdíamos rápidamente”.

“No estoy satisfecho con el rendimiento del equipo, no podría estarlo, pero no es una cuestión de ausencias, sino de poder convertir los recursos que tenemos en posibilidades”, referenció.

Uno en dos

El entrenador argentino, consultado sobre los dos puntos obtenidos en la doble fecha de Eliminatorias, dio su parecer: “El partido de Paraguay fue parejo, con situaciones similares para los dos equipos, pero con el trámite a favor nuestro. El empate fue justo, pero de haber un ganador podríamos haber marcado una diferencia”.

“El de hoy fue distinto, sufrimos demasiadas situaciones en nuestro arco y nos costó aprovechar las opciones que teníamos par atacar”, comentó, para continuar: “A veces uno no logra hacerlo porque no dispone de situaciones donde cambiar la velocidad y terminar en ataque. En el partido de hoy las tuvimos pero no pudimos ser profundos”.

“Nosotros por delante de la línea de defensa y los dos contenciones, contábamos con Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Cristian Olivera y Maximiliano Araújo, son jugadores con poder de desequilibrio bien marcado”, explicó, para ser autocrítico: “Me hago responsable que el pasaje de atrás hacia adelante no haya generado los desniveles que creo deberíamos haber conseguido”.

“La respuesta global es que hay mucho por corregir y todo depende más de mis decisiones, cómo organizar la relación entre los jugadores que están en el campo. No es una cuestión de nombres propios”, señaló.

“En el primer tiempo dispusimos de mejores pelotas para atacar que las que tuvimos en el segundo. Los cambios que yo pretendía era que la pelota se conservara después de las recuperaciones”, contó de la charla del entretiempo, y cerró: “No generé eso con las recomendaciones que les propuse a los jugadores. Lejos de estar satisfecho con mi gestión en esa charla, creo que no tuve la capacidad de producir ese cambio”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy